Zaskakujące doniesienia z Iranu. Media dementują informację o śmierci żony Chameneiego

Irańska państwowa agencja Fars podała, że żona zabitego w izraelsko-amerykańskim ataku ajatollaha - Mansure Chodżaste - jednak żyje. Wcześniej informowano, że zmarła 2 marca po tym, jak została ranna w czasie nalotu na rezydencję Alego Chameneiego.

Mężczyzna w stroju duchownego z czarnym turbanem i brązowym płaszczem siedzi na krześle, obok znajduje się flaga Iranu.
Wikimedia Commons
Mansure Chodżaste żyje, doniesienia o jej śmierci były nieprawdziwe

Żona zabitego w izraelsko-amerykańskim ataku przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego - Mansure Chodżaste - żyje, a doniesienia o jej śmierci były nieprawdziwe – podała w czwartek irańska państwowa agencja Fars.

 

Ta informacja pojawiła się po pierwszym oświadczeniu nowego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, w którym nie wspomniał o śmierci swojej matki. Wywołało to reakcje i spekulacje w mediach społecznościowych.

Iran. Media: Mansure Chodżaste jednak żyje

Według wcześniejszych doniesień irańskich mediów Mansure Chodżaste miała zostać ranna, gdy kompleks, w którym znajdowały się dom i biuro Chameneiego, został zbombardowany. Nie jest jasne, czy za atakiem stały siły amerykańskie czy izraelskie.

 

Chodżaste miała umrzeć 2 marca. Według doniesień ostatni dzień życia spędziła w śpiączce w szpitalu w pobliżu ich domu w centrum Teheranu. Jedna z jej córek, Hoda, miała zginąć w tym samym ataku, podobnie jak synowa - żona Modżtaby.

 

Mansure Chodżaste należała przez całe życie do osób o najbardziej chronionej prywatności wśród elit władzy Iranu. Informacji o niej było tak niewiele, że gdy pojawiły się doniesienia o jej śmierci, irańskie media miała początkowo nawet trudności ze znalezieniem jej wiarygodnego zdjęcia - podał portal Iran International. 

 

Maria Literacka / polsatnews.pl / PAP
