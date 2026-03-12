Żona zabitego w izraelsko-amerykańskim ataku przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego - Mansure Chodżaste - żyje, a doniesienia o jej śmierci były nieprawdziwe – podała w czwartek irańska państwowa agencja Fars.

Ta informacja pojawiła się po pierwszym oświadczeniu nowego najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, w którym nie wspomniał o śmierci swojej matki. Wywołało to reakcje i spekulacje w mediach społecznościowych.

Iran. Media: Mansure Chodżaste jednak żyje

Według wcześniejszych doniesień irańskich mediów Mansure Chodżaste miała zostać ranna, gdy kompleks, w którym znajdowały się dom i biuro Chameneiego, został zbombardowany. Nie jest jasne, czy za atakiem stały siły amerykańskie czy izraelskie.

ZOBACZ: Nie żyje żona zmarłego przywódcy Iranu. Mansure Chożaste miała 79 lat

Chodżaste miała umrzeć 2 marca. Według doniesień ostatni dzień życia spędziła w śpiączce w szpitalu w pobliżu ich domu w centrum Teheranu. Jedna z jej córek, Hoda, miała zginąć w tym samym ataku, podobnie jak synowa - żona Modżtaby.

Mansure Chodżaste należała przez całe życie do osób o najbardziej chronionej prywatności wśród elit władzy Iranu. Informacji o niej było tak niewiele, że gdy pojawiły się doniesienia o jej śmierci, irańskie media miała początkowo nawet trudności ze znalezieniem jej wiarygodnego zdjęcia - podał portal Iran International.

