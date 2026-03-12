Jedno z ostrzeżeń FBI przeanalizowanych przez ABC News mówiło o tym, że na początku lutego Iran "rzekomo planował przeprowadzić niespodziewany atak z użyciem bezzałogowych statków powietrznych". Drony miałyby zostać wystrzelone z "niezidentyfikowanego statku u wybrzeży terytorium Stanów Zjednoczonych" i uderzyć w "nieokreślone cele w Kalifornii".

"Biuro Służb Ratunkowych Gubernatora aktywnie współpracuje z władzami bezpieczeństwa stanowego, lokalnego i federalnego, aby chronić nasze społeczności" - przekazało ABC News biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. Biuro prasowe FBI w Los Angeles odmówiło z kolei udzielenia komentarza w tej sprawie.

Departament Szeryfa Los Angeles poinformował natomiast, że "w świetle obecnych wydarzeń na świecie" utrzymuje "podwyższony poziom gotowości". "Z nadmiernej ostrożności i w uznaniu obecnych praktyk religijnych" zwiększone zostały patrole wokół miejsc kultu, instytucji kulturalnych i innych ważnych punktów w całym hrabstwie.

Kalifornia pod ostrzałem irańskich dronów? FBI wydało alert

Informacje na temat możliwego ataku irańskich dronów na Kalifornię miały pojawić się zanim Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Teheran. Operacja przeciwko Islamskiej Republice była planowana przez administrację Donalda Trumpa od jakiegoś czasu. Amerykański prezydent twierdził, że Iran zagrażał jego krajowi.

Ostatecznie wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego. Zdaniem wysokiego rangą funkcjonariusza organów ścigania, cytowanego przez ABC News, trwające od kilkunastu dni bombardowania "poważnie osłabiły zdolności" Teheranu do przeprowadzenie ataku na Kalifornię.

Tajemniczy alert FBI. Ostrzeżono przed zagrożeniem z Iranu i Meksyku

Stacja opisała dodatkowo, że w ostatnich miesiącach amerykańscy urzędnicy zaczęli się niepokoić rosnącym użyciem dronów przez meksykańskie kartele narkotykowe, twierdząc, że technologia ta może zostać użyta do uderzenia w amerykańskie siły oraz personel w pobliżu granicy z Meksykiem. "Niepotwierdzony raport", na który powołuje się ABC News, sugeruje, iż "nieznani meksykańscy przywódcy karteli" zezwolili na przeprowadzenie takiego ataku.

W dokumencie podkreślono, że tego typu uderzenie byłoby "bezprecedensowe". Jak czytamy, kartele "zazwyczaj unikają działań, które mogłyby wywołać niechcianą uwagę lub reakcję ze strony władz USA". John Cohen, były szef wywiadu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, powiedział ABC News, że obawia się ataków dronowych zarówno z Pacyfiku, jak i Meksyku. - Wiemy, że Iran ma rozległe przedstawicielstwo w Meksyku i Ameryce Południowej, ma znajomości, drony i teraz motywację do przeprowadzania ataków - stwierdził.

Jak ocenił Cohen, decyzja FBI o wydaniu ostrzeżenia w sprawie potencjalnych nalotów irańskich dronów była "mądra" i służyła temu, aby "władze stanowe i lokalne mogły lepiej przygotować się i reagować na tego typu zagrożenia".

