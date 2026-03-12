Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

Program SAFE. Jarosław Kaczyński skomentował weto prezydenta

Szef PiS we wpisie na platformie X ocenił, że decyzja prezydenta jest bardzo dobra. "Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim" - napisał Kaczyński.

Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera zwrócił uwagę, że Nawrocki wetując ustawę o SAFE kierował się zasadą "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".

ZOBACZ: Tusk po decyzji prezydenta: Wstyd! Jutro nadzwyczajne posiedzenie rządu

"Interes Polski nie może być podporządkowany niebezpiecznym eksperymentom finansowym. Naszym obowiązkiem jest chronić stabilność państwa i bezpieczeństwo gospodarcze Polaków" - napisał Czarnek.

"Panie Tusk, Panie Czarzasty - do roboty! Trzeba przyjąć ustawę prezydenta w sprawie SAFE 0 proc. i budować potęgę naszej armii!" - zaapelował polityk PiS.

Polski SAFE 0 proc. Karol Nawrocki: Powinien być procedowany

Prezydent wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali w ubiegłym tygodniu alternatywę do unijnego SAFE - "polski SAFE 0 proc.".

Wedle tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP.

W trakcie czwartkowego orędzia Nawrocki przypomniał, że jego projekt jest już w Sejmie. - Powinien być jak najszybciej procedowany. Partyjna zapalczywość i przewlekanie debaty o tej dobrej propozycji, szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu - ocenił.

Nawrocki przekazał, że w ostatnim czasie NBP wypracował dla Polski 185 mld złotych m.in. dzięki zwiększeniu rezerw złota i trafnym decyzjom inwestycyjnym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni