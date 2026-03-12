"Rozpoczęto szkolenie bojowe w zakresie zwalczania dronów z wykorzystaniem broni indywidualnej żołnierza" - poinformował w czwartkowym komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Jak podano, wprowadzone zostały zmiany w Programach Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS). Nowe ćwiczenia mają przygotować żołnierzy na zagrożenia ze strony dronów poprzez zajęcia indywidualne i zespołowe. Zaznaczono, że są "ukierunkowane na podnoszenie skuteczności działań w środowisku, w którym bezzałogowe statki powietrzne stanowią istotny element współczesnych działań bojowych".

SGWP przekazał, że proces szkolenia został opracowany w sposób kompleksowy i systemowy. Podkreślono, że szczególny nacisk położono na:

kształtowanie właściwych nawyków ,

, a także umiejętności reagowania oraz współdziałania żołnierzy w sytuacjach zagrożenia, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się warunków współczesnego pola walki.

Sztab podał również, że nowe zagadnienia związane ze zwalczaniem oraz wykorzystywaniem dronów zostały włączone do szkolenia podoficerów polskiej armii. "Zakres ten jest ściśle powiązany z obowiązującym szkoleniem programowym oraz scenariuszami ćwiczeń i treningów" - zaznaczono.

W komunikacie zapewniono, że podejmowane działania wpisują się w proces ciągłej adaptacji systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa oraz doświadczeń wynikających z obserwacji konfliktów zbrojnych. Celem - jak dodano - jest podniesienie gotowości bojowej żołnierzy oraz wzmocnienie zdolności Wojska Polskiego do skutecznego reagowania na zagrożenia.

