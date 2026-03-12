Wojsko ogłosiło zmiany w szkoleniu. Chodzi walkę z dronami
Wprowadzono zmiany w szkoleniu żołnierzy w zakresie walki z dronami - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Żołnierze mają nauczyć się jak zestrzeliwać bezzałogowce przy użyciu broni indywidualnej. Zaktualizowano również ćwiczenia dla przyszłych podoficerów.
"Rozpoczęto szkolenie bojowe w zakresie zwalczania dronów z wykorzystaniem broni indywidualnej żołnierza" - poinformował w czwartkowym komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Jak podano, wprowadzone zostały zmiany w Programach Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS). Nowe ćwiczenia mają przygotować żołnierzy na zagrożenia ze strony dronów poprzez zajęcia indywidualne i zespołowe. Zaznaczono, że są "ukierunkowane na podnoszenie skuteczności działań w środowisku, w którym bezzałogowe statki powietrzne stanowią istotny element współczesnych działań bojowych".
Nowe szkolenia antydronowe. "Dostosowanie do współczesnych zagrożeń"
SGWP przekazał, że proces szkolenia został opracowany w sposób kompleksowy i systemowy. Podkreślono, że szczególny nacisk położono na:
- kształtowanie właściwych nawyków,
- a także umiejętności reagowania oraz współdziałania żołnierzy w sytuacjach zagrożenia, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się warunków współczesnego pola walki.
ZOBACZ: Były szef BBN mówi wprost o programie SAFE. "Absolutna konieczność"
Sztab podał również, że nowe zagadnienia związane ze zwalczaniem oraz wykorzystywaniem dronów zostały włączone do szkolenia podoficerów polskiej armii. "Zakres ten jest ściśle powiązany z obowiązującym szkoleniem programowym oraz scenariuszami ćwiczeń i treningów" - zaznaczono.
W komunikacie zapewniono, że podejmowane działania wpisują się w proces ciągłej adaptacji systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa oraz doświadczeń wynikających z obserwacji konfliktów zbrojnych. Celem - jak dodano - jest podniesienie gotowości bojowej żołnierzy oraz wzmocnienie zdolności Wojska Polskiego do skutecznego reagowania na zagrożenia.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej