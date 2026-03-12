The War Zone, informując o sprawie, powołał się na zdjęcia satelitarne, na których widać trzy bardzo duże ślady po uderzeniach. Sugerują one, że obiekt jądrowy Taleghan 2, znajdujący się na terenie kompleksu wojskowego w Parchin w Iranie, został trafiony przez bomby GBU-57/B, określane mianem "niszczycieli bunkrów".

A US B-2 bomber likely struck the Taleghan-2 facility at Iran's Parchin nuclear complex using 30,000-lb GBU-57 bunker-buster bombs, satellite imagery analyzed by Vantor suggests. Parchin lies 20 miles southeast of Tehran. #Iran pic.twitter.com/KOrZ3mKoDl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026

Bomby zawdzięczają swoją nazwę pokaźnym rozmiarom i zdolności do czynienia masywnych szkód podczas ataku w cele wroga. Każdy "niszczyciel bunkrów" mierzy sześć metrów i waży blisko 14 ton. Waga samej głowicy bojowej wynosi z kolei 2267 kilogramów. Wcześniej wykorzystywana bomba GBU-28 - poprzedniczka modelu GBU-57/B - również miała sześć metrów długości, ale ważyła znacznie mniej, bo dwa i pół tony.

USA uderzyły w irański obiekt nuklearny. Mogły użyć "niszczycieli bunkrów"

Jak podkreślają eksperci, nie ma oficjalnych informacji potwierdzających użycie tej bomby do ataku na Taleghan 2, jednak powstałe ślady pozwalają twierdzić, że tak właśnie się stało. Dziury powstałe w obiekcie "są w dużej mierze zgodne z tym", co zaobserwowano podczas ubiegłorocznej amerykańskiej operacji Midnight Hammer. Wówczas GBU-57/B zostały po raz pierwszy wykorzystane operacyjne. Bombowce USA zrzuciły 12 "niszczycieli bunkrów" na Fordow oraz kolejne dwa na Natanz.

ZOBACZ: Miliardowy koszt wojny w Iranie. Biały Dom potrzebuje zastrzyku gotówki

Serwis The War Zone poinformował dodatkowo, że podczas ubiegłorocznych nalotów na irańskie obiekty nuklearne obiekt Taleghan 2 został pokryty betonową powłoką, która pozostała na nim do teraz, a następnie zasypany ziemią. To właśnie ta betonowa skorupa miała "wywołać potrzebę" użycia przez Amerykanów potężnej bomby penetrującej.

Tajemnicze ślady na irańskim obiekcie nuklearnym. USA odmawia komentarza

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) odmówiło udzielenia komentarza, aby potwierdzić lub odrzucić tezę ekspertów, iż GBU-57/B zostały zrzucone na Taleghan 2 lub inne stanowisko w Iranie w trakcie obecnie toczącej się wojny. Jedynym obecnie certyfikowanym samolotem do operacyjnego przenoszenia tej broni jest bombowiec B-2, z którym każdy może przenosić dwie z tych potężnych bomb jednocześnie, używany do atakowania Iranu od pierwszej nocy konfliktu.

ZOBACZ: Wschodnia flanka NATO wykorzystana do ataków na Iran. Prezydent wyraził zgodę

"Możliwe, że do uderzenia w Taleghan 2 użyto innych rodzajów amunicji. Mniejsze bomby niszczące bunkry można było zrzucać kolejno na ten sam punkt celowania, tworząc otwory" - opisuje The War Zone, informując, że CENTCOM wcześniej potwierdził, że B-2 atakuje głęboko zakopane cele w Iranie, wykorzystując salwy bomb bunkrowych klasy 2000 funtów (911 kilogramów - red.).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni