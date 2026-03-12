Tusk po decyzji prezydenta: Wstyd! Jutro nadzwyczajne posiedzenie rządu

Karol Nawrocki ogłosił podczas orędzia decyzję o tym, że nie podpisze ustawy o SAFE. Ruch prezydenta spotkał się ze zdecydowaną reakcją premiera. Donald Tusk zapowiedział, że w związku z tym jutro o godzinie 9 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie rządu.

Karol Nawrocki: Nie podpiszę ustawy o SAFE. Tusk: Wstyd!

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - oświadczył podczas orędzia prezydent Karol Nawrocki.

Decyzja prezydenta kończy pierwszy etap sporu dotyczącego programu SAFE. Unijna pożyczka, która miała wspierać polski przemysł zbrojeniowy, jest inicjatywą rządu Donalda Tuska. Z kolei opozycja wyrażała krytyczne stanowisko wobec europejskich funduszy. Z tego powodu Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali "polski SAFE 0 proc.", który ich zdaniem byłby korzystniejszy.

- Inwestycje w obronność są konieczne, ale muszą być prowadzone mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa. Przedstawiłem więc realną alternatywę dla europejskiego kredytu SAFE. To "polski SAFE 0 procent", koncepcja polskiego funduszu inwestycji obronnych. Ten projekt ustawy jest już w Sejmie. Powinien on być jak najszybciej procedowany - mówił Nawrocki podczas orędzia.

Ustawa o SAFE. Co oznacza decyzja prezydenta?

Ustawa o SAFE zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

Według przedstawicieli rządu prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni to np. dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP. Polska miałaby być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd mógłby skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

