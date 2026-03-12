"To zaalarmowało Polaków i Litwinów". Białoruski generał o manewrach armii
Trwa nagła inspekcja Sił Powietrznych i Sił Obrony Powietrznej Białorusi. - Chcę powiedzieć, że to zaalarmowało naszych sąsiadów - Polaków, Litwinów. Wczoraj na sąsiednim terytorium zostały podniesione samoloty rozpoznawcze - twierdzi Alaksandr Wołfowicz, sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi.
Jednostki Sił Powietrznych oraz Sił Obrony Powietrznej Białorusi zostały nagle postawione w stan gotowości i skierowane na wskazane pozycje.
Białoruś. Nagłe manewry. Wołfowicz: Zaalarmowało Polaków i Litwinów
Alaksandr Wołfowicz cytowany przez agencję Biełta skomentował w czwartek "reakcję krajów sąsiednich" na białoruskie manewry. - Wczoraj rozpoczął się kolejny etap niespodziewanej inspekcji. (...) Chcę powiedzieć, że to zaalarmowało naszych sąsiadów - Polaków, Litwinów. Wczoraj na sąsiednim terytorium zostały podniesione samoloty rozpoznawcze - powiedział sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi.
Według jego relacji "sąsiedzi byli ostrożni na próżno", bo Białoruś nie wysłała żadnego sygnału o zagrożeniu, a jednostki uczestniczące w manewrach rozlokowane zostały daleko od pogranicza, w głębi i wschodniej części kraju.
ZOBACZ: Białoruś chwali się bronią od Rosjan. Nigdzie jej nie widać
Tłumaczył, że ćwiczenia stanowią test dla dowództwa odpowiedzialnego za działania w domenie powietrznej. Zaznaczył, że w czwartek trwa kontynuacja manewrów.
Ćwiczenia sił powietrznych. "Profesjonalizm i wyszkolenie pilotów"
Biełta przytoczyła relację Wołfowicza dotyczącą dotychczasowego przebiegu manewrów. W ich pierwszym etapie szkolno-bojowe maszyny Jak-130 uderzyły cel symulujący kolumnę pojazdów opancerzonych. W trakcie natarcia ostrzelały "wroga" niekierowanymi pociskami. - Widzimy kratery, trafiamy bezpośrednio w opancerzone obiekty. To świadczy o profesjonalizmie i wyszkoleniu naszych pilotów - stwierdził szef Rady Bezpieczeństwa Białorusi.
Kolejnym punktem ćwiczeń było zneutralizowanie personelu symulowanego wroga, który miał ukryć się w schronach. Do tego zadania skierowane zostały śmigłowce szturmowe Mi-35.
ZOBACZ: Białoruś rozmieszcza na wschodzie potężną broń. "Łukaszenka nie żartował"
Przetestowano też systemy OSA, samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, których celem było rozpoznanie naruszeń przestrzeni powietrznej, lokalizacja i neutralizacja celów.
Wołfowicz podkreślił, że przewidziano "szeroki zakres środków mających na celu kontrolę gotowości bojowej".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej