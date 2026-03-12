Zakłady w Tichoriecku są jednymi z największych punktów przeładunkowych ropy naftowej w południowej Rosji.

Znajduje się tam duży magazyn i terminal naftowy, które odgrywają ważną rolę w logistyce rosyjskich paliw i produktów naftowych. Według jednego ze świadków, obiekt został trafiony, w skutek czego wybuchł rozległy pożar. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać kilka źródeł płomieni - prawdopodobnie płoną zbiorniki z paliwem.

Rosyjskie władze potwierdzają atak. Wybuchł ogromny pożar

"Dzisiejsze zniszczenie Tichoreckiego węzła naftowego, który jest jedyną odnogą dostaw produktów naftowych do Noworosyjska, było namacalnym ciosem dla logistyki naftowej wroga. Takie systematyczne operacje specjalne SBU powodują zakłócenia w dostawach, komplikują transport produktów naftowych do portów i zmuszają wroga do zmiany tras logistycznych. W efekcie osłabia to zarówno potencjał militarny Rosji, jak i jej zdolność ekonomiczną do prowadzenia wojny" - poinformowało agencję Unian źródło w SBU.

Władze rosyjskie potwierdziły atak na obiekt. Lokalne centrum kryzysowe przekazało, że z ogniem walczy 257 osób i 69 jednostek sprzętu gaśniczego. Pożar miał objąć prawie cztery tysiące metrów kwadratowych. Nie poinformowano o osobach poszkodowanych.

Seria ataków na rosyjską infrastrukturę naftową

Ukraińska armia od kliku miesięcy próbuje porazić infrastrukturę strategiczną Rosji. Od początku roku mnożą się doniesienia o atakach na zbiorniki paliw, przepompownie, tankowce i gazoporty.

W nocy 2 marca SBU, wspólnie z Siłami Obrony, zaatakowały trałowiec morski Walentin Pikul. Poważne uszkodzenia odniosły również okręty ZOP "Jejsk" i "Kasimow".

Atak na Noworosyjsk dotknął również strategicznego terminalu naftowego "Szescharis", gdzie wybuchł pożar. Potwierdzono tam uszkodzenia tankowców i systemu radarowego obrony powietrznej S-400.

4 marca przeprowadzono atak bezzałogowego statku powietrznego w Zatoce Noworosyjskiej. Dron uderzył w środkową nadbudówkę rosyjskiej fregaty Admirał Essen.

