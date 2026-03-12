Policja stanowa Michigan poinformowała w czwartek o strzelaninie w synagodze Temple Israel w West Bloomfield w stanie Michigan, a organy ścigania natychmiast udały się na miejsce zdarzenia.

Nie podano żadnych oficjalnych szczegółów, ale zdjęcia lotnicze synagogi pokazują kłęby dymu unoszące się z dachu budynku, a w pobliżu znajdują się pojazdy policji i straży pożarnej.

USA, Michigan. Strzelanina w synagodze

Szeryf hrabstwa Oakland Michael Bouchard powiedział w CNN: "W tej chwili nie potwierdzono żadnych ofiar, z wyjątkiem potencjalnego strzelca". Według informacji na stronie internetowej świątynia Temple Israel prowadzi centrum wczesnej edukacji, które zapewnia opiekę i edukację dzieciom już od 6 tygodnia życia.

Dyrektor FBI Kash Patel napisał na X: "Pracownicy FBI są na miejscu wraz z partnerami w Michigan i reagują na sytuację związaną z uderzeniem pojazdu i aktywnym strzelcem w synagodze Temple Israel w West Bloomfield Township w stanie Michigan".

Żydowska Federacja Detroit opublikowała na swojej stronie na Facebooku komunikat, w którym poinformowała, że jej agencje stowarzyszone "obecnie znajdują się w stanie prewencyjnej blokady" w odpowiedzi na incydent w świątyni Temple Israel.

Głos zabrała również gubernator Michigan Gretchen Whitmer. W komunikacie w serwisie X napisała: "To łamie serce. Społeczność żydowska w Michigan powinna móc żyć i praktykować swoją religię w pokoju. W Michigan nie ma miejsca na antysemityzm i przemoc".

Organizacje żydowskie w całych Stanach Zjednoczonych działają w warunkach wzmożonych środków bezpieczeństwa od czasu, gdy 28 lutego samoloty bojowe USA i Izraela rozpoczęły masowe naloty na Iran, wywołując wojnę na Bliskim Wschodzie.

