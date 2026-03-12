W czwartkowym orędziu Karol Nawrocki przekazał, że "nigdy nie podpisze ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne".

Przestrzegł również, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju" spotkają się z odpowiedzialnością polityczną i prawną.

Wystąpienie prezydenta rozpaliło polską scenę polityczną - zarówno partie koalicyjne, jak i polityków opozycji.

Politycy koalicji komentują weto Nawrockiego. "Szkodnik i zdrajca"

Jako jeden z pierwszych głos w sprawie prezydenckiego weta zabrał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Prezydent sugerował w orędziu, że europejski SAFE odda kontrolę nad Wojskiem Polskim Brukseli. Jest to bezczelne kłamstwo. Prezydent wolnej Polski nie powinien być kłamcą i tchórzem" - pisał wicepremier.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uznał z kolei, że Karol Nawrocki nie skorzystał z niepowtarzalnej okazji do tego, by w znaczący sposób wesprzeć modernizację polskiego wojska. Jak zaznaczył, weto wobec SAFE jest wetem "przeciwko bezpieczeństwu Polski".

"Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu. Szczególnie, gdy na świecie pojawiają się nowe wojny i nowe zagrożenia. Nie możemy pozostać bierni i liczyć na wyimaginowane zyski i kreatywną księgowość, które nie poprawią siły naszej armii. Nie mamy czasu na czekanie i na puste obietnice" - pisał szef PSL.

Decyzja prezydenta spotkała się z ostrym sprzeciwem również wśród polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy swoje komentarze podsumowują #ZdradaNarodowa.

"Kolejny (p)rezydent. Szkodnik i zdrajca, który nie dorósł do swej roli. Historia go rozliczy" - pisał europoseł KO Borys Budka.

"Zobowiązał się, że będzie strzegł bezpieczeństwa państwa. Weto to #ZdradaNarodowa. Sprzeniewierzył się ślubowaniu. Zdradził!" - komentował ruch Nawrockiego polityk KO Michał Szczerba.

Prawica wspiera decyzję prezydenta. Nawrocki "na straży bezpieczeństwa"

Weto wobec unijnego programu SAFE pochwalają z kolei przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Jacek Sasin stwierdził we wpisie na platformie X, że sprzeciw wobec zaakceptowanej przez Sejm ustawy to jedyna "słuszna decyzja".

"Prezydent na straży bezpieczeństwa i polskiej racji stanu. Nie ma zgody na SAFE - unijną pożyczkę na lichwiarskich warunkach i z batem w rękach KE!" - pisał polityk.

W podobnym tonie wypowiedział się również przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. "Nie możemy zgodzić się na rozwiązania, które narażają nasze bezpieczeństwo, suwerenność i gospodarkę na niepotrzebne ryzyko" - pisał polityk. Jego zdaniem "Polska potrzebuje stabilności i suwerennych decyzji gospodarczych, a nie eksperymentów finansowych".

