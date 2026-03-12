Polityk PSL został zapytany w programie "Gość Wydarzeń" o możliwe skutki medialnego sporu wokół ustawy o SAFE. Marek Sawicki stwierdził, że czwartkowe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego może zwiastować, że głowa państwa podjęła decyzję o zawetowaniu unijnej inicjatywy.

- Powiem szczerze, że to będzie zła decyzja. To będzie bardzo zła decyzja, dlatego że polska armia, polskie wojsko, potrzebuje przynajmniej 600 miliardów złotych w ciągu najbliższych pięciu lat - mówił gość Marka Tejchmana.

Były minister rozczarowany Nawrockim. "Prezydent partii"

Zdaniem posła PSL, brak porozumienia w sprawie dofinansowania dla polskiego wojska jest zagrożeniem dla stabilności państwa. Między innymi ze względu na to politycy powinni wziąć pod uwagę zarówno rozwiązania zaproponowane przez prezydenta, jak i przez rząd.

- Uważam, że nad ustawą prezydencką, podobnie jak nad ustawą o SAFE europejskim, Sejm powinien pracować. W ustawie prezydenckiej trzeba parę rzeczy zmienić. Przede wszystkim trzeba by ustawowo dookreślić wielkość rezerw Narodowego Banku Polskiego. To jest ustawą nieokreślone - powiedział Sawicki.

Były szef resortu rolnictwa przyznał jednak, że jest rozczarowany postawą Karola Nawrockiego, który jego zdaniem powinien być prezydentem wszystkich Polaków, a nie "jednej partii".



- Nie jest to żadną tajemnicą, kto jest szefem Kancelarii Prezydenta i kto odpowiada za politykę zagraniczną. I powiem szczerze, że ja,

znając prezydenta Karola Nawrockiego, uczestnicząc także w wyborze prezydenta na szefa IPN-u, głosowałem za nim. Byłem przekonany, że będzie prezydentem Rzeczpospolitej, a nie prezydentem partii - mówił.

Jak zaznaczył, zatrudnianie czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości częściowo "przekształca Kancelarię Prezydenta w kancelarię partii".

Bezpieczeństwo Polski czy polityczna gra? Sawicki: próbuje się tworzyć duopol

Zapytany o wpływ politycznego podziału wobec ustawy o SAFE i tego, jak zareagują na nią wyborcy PiS-u i Koalicji Obywatelskiej, Sawicki stwierdził, że konflikt ten jeszcze bardziej nastawia przeciwko sobie środowiska obu ugrupowań.

- Żyjemy w państwie, w którym od 36 lat próbuje się tworzyć duopol polityczny. Wcześniej między postkomuną i postsolidarnością,

teraz między Koalicją Obywatelską i PiS-em - ocenił. - Ten spór rzeczywiście jest tak kreowany, że wzmacnia oba te środowiska. Natomiast my, jako Polskie Stronnictwo Ludowe jasno mówimy, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa państwa polskiego - podkreślił.

- Wydaje mi się, że premier Donald Tusk od wielu lat nauczył się korzystania ze sporu. Tak jak nauczył się tego Jarosław Kaczyński. Obaj nawzajem się sporem żywią, w związku z tym każdą okazję do eskalacji sporu wykorzystują ze szkodą dla państwa polskiego - dodał.

Dopytywany o to, czy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie upolitycznił kierowanej przez siebie instytucji poprzez wystąpienie u boku prezydenta, Sawicki stwierdził, że najważniejsze w programie "SAFE 0 proc." jest transparentne i rozsądne zagospodarowanie polskimi rezerwami.

- Trzeba stworzyć ustawowy mechanizm, określić jakiej wielkości te rezerwy powinny być. I jeśli te rezerwy przekraczają próg określony ustawowo, wtedy rzeczywiście powinno być to w formie zysku przekazywane do budżetu państwa - tłumaczył.

Podział na prawicy. Sawicki: to nie jest nasza bajka

Polityk PSL mówił w czwartkowym "Gościu Wydarzeń" również o napięciach, jakie od kilku miesięcy narastają w Prawie i Sprawiedliwości, jak i wśród pozostałych partii prawicowych w Sejmie. Sawicki powiedział, że medialny szum związany z konfliktem w PiS-ie może wbrew pozorom przyciągnąć dotychczas niezdecydowanych prawicowych wyborców.

Jak zaznaczył, Polskie Stronnictwo Ludowe ma zamiar realizować własną misję i nie zamierza angażować się w międzypartyjne awantury.

- W spór pomiędzy PiS a Konfederację wchodzić nie będziemy. Nie jest to nasza rola, nie jest to nasza bajka - przekonywał.

Zdaniem Sawickiego, niedawno ogłoszony kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie zostanie nim na długo. - To jest stara zasada. Kto na konklawe wchodzi papieżem, wychodzi kardynałem. Był już premier z tableta. Okazało się, że premierem został kto inny. Był już minister obrony narodowej, minister Gowin. Okazało się, że został nim Antoni Macierewicz. To samo będzie teraz - argumentował polityk.

Marek Sawicki stwierdził ponadto, że dużo lepszym kandydatem na premiera byłby dla obecnego rządu szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

