Przechwycony samolot to Ił-20M wykorzystywany przez rosyjskie siły zbrojne do prowadzenia rozpoznania i zwiadu elektronicznego. Został wykryty w środę przed południem.

Norwegia. Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. F-35 w akcji

W celu identyfikacji z bazy sił powietrznych Evenes wystartowały dwa norweskie myśliwce F-35. "Rosyjski samolot został zidentyfikowany i był śledzony wzdłuż norweskiego wybrzeża, aż zawrócił na północ w rejonie archipelagu Vesteraalen (u północno-wschodnich wybrzeży Norwegii - red.)" - poinformowały w komunikacie norweskie siły zbrojne.

Rosyjska maszyna dwukrotnie poleciała też na południowy zachód, docierając do archipelagu Lofoty.

Norweskie wojsko poinformowało, że do podobnego zdarzenia doszło również we wtorek. Wówczas rosyjski samolot został zidentyfikowany w pobliżu wybrzeża regionu Finnmark na północy kraju.

Manewry NATO Cold Response 2026

W ostatnich dniach północ Norwegii wzbudza szczególne zainteresowanie rosyjskich sił zbrojnych. Od poniedziałku trwają tam ćwiczenia NATO pod kryptonimem Cold Response.

Około 25 tys. żołnierzy z 14 krajów członkowskich od 9 do 19 marca ćwiczy prowadzenie walki w zimowych arktycznych warunkach.

W manewrach uczestniczą wojska z Norwegii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Turcji, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji i Finlandii.

Biorą w nich udział jednostki lądowe, lotnictwo oraz okręty wojenne. Łącznie zaangażowanych jest kilkadziesiąt samolotów, śmigłowców i okrętów oraz tysiące pojazdów wojskowych.

Główna część ćwiczeń odbywa się w regionie Troms z bazą w garnizonie Bardufoss. Działania prowadzone będą również w północnej części Nordlandu, na Morzu Barentsa i w przestrzeni wietrznej Norwegii.

Finlandia. Po raz pierwszy udostępnia terytorium

Pierwszy raz od przyjęcia Finlandii do Sojuszu w 2023 roku część manewrów przeprowadzona zostanie na jej terytorium. Na poligonie Rovajarvi w regionie Sapmi ćwiczyć będzie około 7,5 tys. żołnierzy.

Rovajarvi jest największym poligonem w Europie Północnej, w tym także wśród poligonów umożliwiających prowadzenie ognia dalekiego zasięgu.

"Rozszerzenie ćwiczeń na Finlandię wiąże się z jej przystąpieniem do NATO w 2023 roku i integracją działań wojskowych na północnej flance Sojuszu" - przekazał w komunikacie podpułkownik Bjoernar Aas, główny planista ćwiczeń Cold Response 2026 z Dowództwa Operacyjnego Norweskich Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia w warunkach arktycznych i współpraca ze służbami cywilnymi

Podczas ćwiczeń trenowane są działania w warunkach arktycznych, współdziałanie wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej oraz przerzut i przyjęcie wojsk sojuszniczych w Norwegii.

Jednym z elementów będzie także symulacja transportu rannych żołnierzy ze Szwecji do szpitala w Narwiku we współpracy ze służbami cywilnymi w ramach tzw. obrony totalnej.

Stany Zjednoczone pierwotnie planowały wysłać na ćwiczenia około 4 tys. żołnierzy. Część tych sił została jednak wycofana w ostatnich tygodniach w związku z wojną z Iranem.

