Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych zwróciła się do obywateli, żeby nie podróżowali do Niemiec. - Wszystko wskazuje na to, że obecne niemieckie władze celowo nadal uważają niemal każdego obywatela Rosji w Niemczech, w tym stałych lub tymczasowych rezydentów, za podejrzanego, by wzbudzić atmosferę nieufności i toksyczności wobec Rosjan - powiedziała w czwartek Marija Zacharowa, cytowana przez niezależny portal Meduza.

Rosyjskie MSZ odradza podróże do Niemiec. Marija Zacharowa: Absolutne bezprawie

Jej ostrzeżenie było sygnałem, że komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej z 29 grudnia zeszłego roku w tej sprawie jest aktualny.

Rzeczniczka kremlowskiej dyplomacji przekonywała, że obywatele jej kraju są w Niemczech "nękani" oraz że osobom rosyjskojęzycznym "narzucane jest absolutne bezprawie i arbitralność".

Według Moskwy niemieckie władze nadal "subtelnie dyskryminują" Rosjan. Przykładem ma być konfiskata mienia osobistego na lotniskach, będąca konsekwencją sankcji czy ograniczenia w obszarze usług bankowych.

Rosja. Komunikat resortu. "Rażące przypadki nieuzasadnionego prześladowania"

Wspomniany komunikat z końca zeszłego roku skierowany był do "obywateli Federacji Rosyjskiej planujących podróże do Republiki Federalnej Niemiec".

"W Republice Federalnej Niemiec nadal odnotowuje się rażące przypadki nieuzasadnionego prześladowania obywateli rosyjskich przez przedstawicieli władz pod pretekstem przestrzegania ograniczeń Unii Europejskiej dotyczących przemieszczania 'towarów objętych sankcjami'" - przekazano.

Podkreślono wtedy, że RFN de facto stała się "terytorium bezprawia" dla obywateli rosyjskich. "Nie przeprowadza się obiektywnej i wszechstronnej analizy spraw dotyczących naruszenia 'reżimu sankcyjnego'" - czytamy.

Ministerstwo przekazało, że zapytania rosyjskiej ambasady i konsulatu generalnego w Bonn dotyczące konfiskat miały być ignorowane przez stronę niemiecką.

