Moskwa szuka nowych sposobów na destabilizację świata, aby zrekompensować swoje porażki w Ukrainie. Kreml obecnie dokładnie analizuje metody prowadzenia wojny hybrydowej swoich irańskich sojuszników - powiedział Ukraińskiej Niezależnej Agencji Informacyjnej (UNIAN) Oleksij Melnyk, kierownik programów polityki zagranicznej i międzynarodowej w telewizji "Espreso" i Slawa.TV.

Zdaniem eksperta, Rosja obecnie bardzo uważnie obserwuje sposób, w jaki prowadzona jest wojna na Bliskim Wschodzie.

- Musimy przyznać, że reżim irański wybrał bardzo skuteczną strategię, czyli asymetryczne działania odpowiadające na ataki ze strony Izraela i Amerykanów. Iran nie jest w stanie atakować celów na terytorium USA, ani zadać poważnego ciosu ich bazom wojskowym. Z tego powodu zdecydował się na wywołanie globalnego kryzysu energetycznego - stwierdził.

Rosja obserwuje taktykę Iranu. "Szykuje się do nowego etapu wojny z Zachodem"

Według Melnyka, podobną strategię może przyjąć Rosja w przeciwko Zachodowi, ponieważ nie jest w stanie osiągnąć pożądanego zwycięstwa na Ukrainie.

Państwo Władimira Putina, nawet bez bezpośredniego ataku, ma spróbować wywoływać napięcia w innych regionach, by odciągać europejskie zasoby wojskowe, np. poprzez zmuszenie NATO do stałego umacniania wschodniej flanki. - Rosja, oczywiście, przygotowuje się do jakiegoś nowego etapu wojny przeciwko Zachodowi - podkreślił ekspert.

Ma tu nie chodzić tylko o możliwą agresję, ale również o utrzymywaniu Europy w ciągłym strachu i poczuciu zagrożenia.

jkn / polsatnews.pl / Unian