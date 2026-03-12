Pożar przy centrum handlowym w Warszawie. Ewakuowano setki ludzi

Jeszcze przed przyjazdem służb około 200 osób opuściło w czwartek centrum handlowe na Targówku z powodu gęstego dymu. Zgłoszenie dotyczące Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 w Warszawie wpłynęło do straży o godz. 10:56.

Z ustaleń służb wynika, że pożar wybuchł na poziomie -2 w bloku mieszkalnym sąsiadującym z centrum handlowym.

Pożar obok centrum handlowego w Warszawie. Ogień gasiło kilkanaście zastępów straży

Kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie przekazał portalowi polsatnews.pl, że w wyniku pożaru spłonęły hulajnoga, motocykl i dwie komórki lokatorskie. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu wystąpiło duże zadymienie. W akcji gaśniczej wzięło udział 12 zastępów straży pożarnej.

Jak przekazała polatnews.pl przedstawicielka galerii handlowej, po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego uruchomiono procedury bezpieczeństwa, a budynek zamknięto na czas akcji gaśniczej. Podkreśliła, że pożar nie zagrażał bezpośrednio centrum.

Oprócz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w akcji uczestniczył też jeden zastęp ochotniczy.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane - ich ustaleniem zajmie się policja. Akcja gaśnicza została zakończona.

