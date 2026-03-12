Pożar przy centrum handlowym w Warszawie. Ewakuowano setki ludzi

Polska

W wyniku pożaru na warszawskim Targówku ewakuowano ok. 200 ludzi. Powodem interwencji strażaków był ogień, który zapalił się w podziemnym garażu sąsiadującym z centrum handlowym. Zniszczeniu uległy pomieszczenia i pojazdy, jednak w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. - Działania na miejscu prowadziło 12 zastępów - przekazał polsatnews.pl kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Strażacy w pełnym rynsztunku stoją przy wozie strażackim.
Państwowa Straż Pożarna/X
Strażacy interweniowali w Warszawie (zdj. ilustracyjne)

Jeszcze przed przyjazdem służb około 200 osób opuściło w czwartek centrum handlowe na Targówku z powodu gęstego dymu. Zgłoszenie dotyczące Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 w Warszawie wpłynęło do straży o godz. 10:56. 

 

Z ustaleń służb wynika, że pożar wybuchł na poziomie -2 w bloku mieszkalnym sąsiadującym z centrum handlowym. 

Pożar obok centrum handlowego w Warszawie. Ogień gasiło kilkanaście zastępów straży 

Kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie przekazał portalowi polsatnews.pl, że w wyniku pożaru  spłonęły hulajnoga, motocykl i dwie komórki lokatorskie. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu wystąpiło duże zadymienie. W akcji gaśniczej wzięło udział 12 zastępów straży pożarnej. 

 

Jak przekazała polatnews.pl przedstawicielka galerii handlowej, po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego uruchomiono procedury bezpieczeństwa, a budynek zamknięto na czas akcji gaśniczej. Podkreśliła, że pożar nie zagrażał bezpośrednio centrum. 

 

Oprócz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w akcji uczestniczył też jeden zastęp ochotniczy. 

 

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane - ich ustaleniem zajmie się policja. Akcja gaśnicza została zakończona.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Zaproponowałem prezydentowi ten kierunek". Prof. Kołodko o "SAFE 0 proc."
Adam Gaafar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKAPOŻARSTRAŻ POŻARNAWARSZAWA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 