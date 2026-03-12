Pożar przy centrum handlowym w Warszawie. Ewakuowano setki ludzi
W wyniku pożaru na warszawskim Targówku ewakuowano ok. 200 ludzi. Powodem interwencji strażaków był ogień, który zapalił się w podziemnym garażu sąsiadującym z centrum handlowym. Zniszczeniu uległy pomieszczenia i pojazdy, jednak w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. - Działania na miejscu prowadziło 12 zastępów - przekazał polsatnews.pl kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.
Jeszcze przed przyjazdem służb około 200 osób opuściło w czwartek centrum handlowe na Targówku z powodu gęstego dymu. Zgłoszenie dotyczące Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 w Warszawie wpłynęło do straży o godz. 10:56.
Z ustaleń służb wynika, że pożar wybuchł na poziomie -2 w bloku mieszkalnym sąsiadującym z centrum handlowym.
Pożar obok centrum handlowego w Warszawie. Ogień gasiło kilkanaście zastępów straży
Kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie przekazał portalowi polsatnews.pl, że w wyniku pożaru spłonęły hulajnoga, motocykl i dwie komórki lokatorskie. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu wystąpiło duże zadymienie. W akcji gaśniczej wzięło udział 12 zastępów straży pożarnej.
Jak przekazała polatnews.pl przedstawicielka galerii handlowej, po uruchomieniu alarmu przeciwpożarowego uruchomiono procedury bezpieczeństwa, a budynek zamknięto na czas akcji gaśniczej. Podkreśliła, że pożar nie zagrażał bezpośrednio centrum.
Oprócz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w akcji uczestniczył też jeden zastęp ochotniczy.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane - ich ustaleniem zajmie się policja. Akcja gaśnicza została zakończona.
