Jak przypomniała agencja Reutera, USS Gerald Ford to największy lotniskowiec na świecie, który bierze udział w operacjach przeciwko Iranowi, a obecnie stacjonuje na Morzu Czerwonym. W czwartek na pokładzie okrętu wybuchł pożar niezwiązany z działaniami zbrojnymi - podała amerykańska armia.



W wydanym komunikacie wojsko poinformowało, że dwaj ranni marynarze otrzymali pomoc medyczną w związku z obrażeniami niezagrażającymi ich życiu i zdrowiu. Stan mężczyzn jest stabilny.

"Napęd statku nie został uszkodzony, a lotniskowiec nadal jest w pełni sprawny" – przekazała amerykańska armia, dodając, że pożar wybuchł w głównej pralni okrętu.

Problemy z potężnym lotniskowcem USA. Marynarze skarżą się na warunki na pokładzie

USS Gerald Ford, na którego pokładzie znajduje się ponad 5 tys. marynarzy, ma na pokładzie ponad 75 samolotów, w tym myśliwce, takie jak F-18 Super Hornet.

Lotniskowiec pełni służbę od ponad dziewięciu miesięcy, brał m.in. udział w operacjach na Karaibach na początku tego roku.

Pożar na pokładzie okrętu to już kolejny incydent związany z tą jednostką. Wcześniej amerykański dziennik "The Wall Street Journal" informował, że załoga skarży się m.in. na problemy z kanalizacją. Według doniesień redakcji awaria doprowadziła do uszkodzenia 650 toalet na pokładzie, co wpływa na długie kolejki do ubikacji. Marynarze mieli skarżyć się, że na skorzystanie z toalety trzeba czasem czekać nawet 45 minut. Z powodu problemów występujących na lotniskowcu część załogi ma rozważać odejście ze służby.



Niezależnie od wydarzeń związanych z USS Gerald Ford, rośnie bilans strat amerykańskich w wojnie z Iranem. Jak podała we wtorek agencja Reutera, powołując się na dane Pentagonu, od początku ataków na bliskowschodni kraj rannych zostało już 140 żołnierzy amerykańskich.

