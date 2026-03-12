Polsat odkrywa karty. Wiemy dokładnie, kiedy padnie pytanie za milion

Elżbieta Marszalec zakończyła swoja grę w środę z kwotą 15 tysięcy złotych. Do tego momentu odpowiedziała na pięć pytań. Były to następujące pytania:



1. Stojąca na półce książka kieruje w naszą stronę: a) potylicę; b) kark; c) kręgosłup; d) grzbiet



2. Długie włosy, luźna kolorowa koszula i spodnie dzwony to elementy imige’u: a) hipisa; b)punka; c) bikiniarza; d) skina



3. Słynna marmurowa rzeźba Michała Anioła w Bazylice św. Piotra w Watykanie to: a) Pascha; b) Pokuta; c) Paruzja; d) Pieta

4. W latach 1969-1988 tysiace pasażerów woził z Polski do USA transatlantyk: a) Bolesław Chrobry; b) Kazimierz Wielki; c) Władysław Jagiełło; d) Stefan Batory



5. Joanna Kulig i Tomasz Kot przeżywają ekranowy romans w filmie: a) „Zimna wojna”; b) „Ida”; c) „Skazany na bluesa”; b) „Sztuka kochania”



Przy trzecim pytaniu grająca wykorzystała koło ratunkowe – pytanie do publiczności. W dalszej części gry będzie mogła wykorzystać jeszcze dwa spośród trzech pozostałych – pytania do prowadzącego, pół na pół i telefonu do przyjaciela.



