Pod Alpami i Bałtykiem powstają gigantyczne tunele. Europa zmieni mapę transportu

Brenner Base Tunnel połączy Innsbruck w Austrii z Fortezzą we Włoszech, a Fehmarnbelt stanie się najdłuższym na świecie tunelem zatapianym pod dnem morza. Obie inwestycje zostaną ukończone między 2029 a 2032 rokiem. Staną się tym samym częścią transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T, łączącego Skandynawię z południem Europy.

Mają one skrócić czas podróży, zwiększyć przepustowość transportu towarowego i wzmocnić gospodarcze powiązania między odległymi regionami kontynentu.

Brenner Base Tunnel. Kolejowy megaprojekt pod Alpami

Budowę kolejowego tunelu Brenner Base Tunnel pod przełęczą Brenner rozpoczęto w 2008 roku. Ma to być tunel kolejowy, który połączy austriacki Innsbruck z włoskim Fortezza w Tyrolu Południowym. Według obecnych planów inwestycja ma zostać uruchomiona w 2032 roku.

BBT SE Budowa Brenner Base Tunnel pod Alpami, kluczowa inwestycja TEN-T

Sam tunel bazowy będzie miał blisko 55 kilometrów długości. Jednak wraz z istniejącym ponad 12-kilometrowym tunelem doliny Inn (który stanowi obwodnicę kolejową Innsbrucka) całe podziemne połączenie kolejowe osiągnie ok. 64 kilometry. Tym samym wyprzedzi 57-kilometrowy tunel św. Gotarda, biegnący pod przełęczą Świętego Gotarda w szwajcarskich Alpach.

Linia stanie się najdłuższym podziemnym połączeniem kolejowym na świecie. Brenner będzie tworzył dwururowy system kolejowy, w którym każda z głównych rur przeznaczona jest dla jednego kierunku ruchu, a pomiędzy nimi biegnie dodatkowy tunel techniczny wykorzystywany m.in. podczas budowy i późniejszego odwodnienia infrastruktury.

Jedna z najbardziej obciążonych tras w Europie

Nowy tunel ma duże znaczenie dla transportu przez Alpy. Obecnie przełęcz Brenner jest jedną z najbardziej obciążonych tras w Europie. Jak wynika z informacji opublikowanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, co roku przez przełęcz alpejską przejeżdża ponad 2,5 miliona ciężarówek, 14 milionów pojazdów i 50 milionów ton towarów.

Wzrost ruchu ciężarowego doprowadził do sporów między Austrią a Włochami. Władze Tyrolu wprowadziły ograniczenia dla transportu ciężarowego na autostradzie Brenner, co skłoniło włoski rząd do złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dzięki inwestycji większa część transportu towarowego ma zostać przeniesiona z dróg na kolej. Skróci się również czas podróży:

pociągów pasażerskich z 85 do 25 minut

towarowych z 100 do 35 minut

Tunel Fehmarnbelt. Gigantyczna inwestycja pod Bałtykiem

Ważną częścią inwestycji jest budowa drugiego tunelu - Fehmarnbelt. Inwestycja ma zostać zrealizowana pod Morzem Bałtyckim, a konkretnie pomiędzy niemiecką wyspą Fehmarn a duńską wyspą Lolland. Obecnie trasę tę można pokonać dzięki 45-minutowej przeprawie promowej, która obsługuje każdego dnia tysiące osób i ciężarówek.

Tunel Fehmarnbelt, zanurzony około 40 metrów pod dnem morza, będzie miał około 18 kilometrów długości. Połączy duńskie Rødbyhavn z niemieckim Puttgarden. W tunelu znajdą się dwie dwupasmowe jezdnie autostradowe oraz dwutorowa linia kolejowa. Po ukończeniu Fehmarnbelt stanie się najdłuższym na świecie tunelem zanurzonym pod dnem morza.

Uruchomienie tunelu planowane jest na koniec tej dekady, choć w ostatnich latach pojawiały się informacje o możliwych opóźnieniach projektu.

Materiały prasowe Budowa tunelu Fehmarnbelt pod Bałtykiem trwa

Podróż między Kopenhagą a Hamburgiem skróci się o ponad dwie godziny

Po jego uruchomieniu podróż pociągiem przez cieśninę zajmie około siedmiu minut, a samochodem ok. 10 minut. Dla porównania, obecnie przeprawa promowa trwa blisko 45 minut.

Według danych operatora projektu, spółki Femern A/S, nowe połączenie skróci podróż między Kopenhagą a Hamburgiem z około pięciu do dwóch i pół godziny. Szacuje się również, że inwestycja przyniesie duńskiej gospodarce korzyści rzędu 3 miliardów euro, a w całym regionie Morza Bałtyckiego nawet dwukrotnie większe.

Polsat News Nowe tunele Brenner Base Tunnel i Fehmarnbelt połączą Europę i zwiększą przepustowość transportu

