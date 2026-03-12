O sprawie warszawscy policjanci poinformowali w czwartek. Wskazali wówczas, że 26-letni Ukrainiec pędził Alejami Jerozolimskimi, poruszając się z prędkością 206 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę.

Interwencja wobec mężczyzny została podjęta we wtorek przed północą. Wówczas policjanci ze stołecznej drogówki zostali skierowani na miejsce, gdzie według zgłoszenia miały odbywać się nielegalne wyścigi samochodowe. Około godz. 23:30 na wysokości ulicy Batalionu AK "Włochy" zauważyli oni samochód marki Audi, poruszający się z dużą prędkością.

Pędził Alejami Jerozolimskimi ponad 200 km/h. Ukrainiec zatrzymany przez policję

Z policyjnego komunikatu wynika, że auto przemknęło tuż obok radiowozu. Kiedy policjanci dogonili pędzącego kierowcę, ich uwagę przykuła jego "niewyraźna, bełkotliwa mowa". Z uwagi na ten fakt Ukrainiec został poddany badaniu na obecność alkoholu w organizmie, które zakończyło się wynikiem negatywnym. Następnie wykonane zostało badanie na obecność narkotyków w organizmie, które tym razem wykazało, że 26-latek był pod wpływem kokainy. Od kierującego została pobrana krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Obecnie przeciwko 26-latkowi toczy się postępowanie karne. "Jednocześnie trwają czynności mające na celu przygotowanie materiału dowodowego dla wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania" - czytamy.

