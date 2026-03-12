"Nie powstrzymamy się od pomsty". Nowy przywódca Iranu zabrał głos

"Wszystkie amerykańskie bazy w regionie powinny zostać zamknięte" - przekazał przywódca Iranu Modżtaba Chamenei w swoim pierwszym wystąpieniu odczytanym w irańskiej telewizji. Zagroził, że obiekty w przeciwnym razie zostaną zbombardowane. "Nie powstrzymamy się od pomsty" - dodał.

"Wierzymy w przyjaźń z sąsiadami, celujemy tylko w bazy (USA - red.) i będziemy to kontynuować" - zapewnił Chamenei. Nowy przywódca Iranu dodał jednak, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta "jako narzędzie wywierania presji na wroga".

 

"Nie powstrzymamy się od pomsty za krew męczenników" - zapowiedział lider. Podziękował też "bojownikom frontu oporu", którzy walczą zbrojnie z siłami Stanów Zjednoczonych i Izraela.

 

Najwyższy przywódca przekazał, że Iran będzie się domagać odszkodowań za starty wyrządzone przez izraelskie i amerykańskie naloty. 

 

W odczytanym na antenie telewizji przemówieniu Chamenei zaapelował o "jedność narodu". Wezwał też do udziału w obchodach dnia Al-Kuds.

 

Jest to propalestyńskie święto, które jego ojciec ustanowił w 1979 roku. W ostatni piątek Ramadanu muzułmanie solidarni z Palestyną organizują wiece i marsze, które mają antyizraelski wydźwięk.

 

Modżtaba Chamenei nowym przywódcą Iranu

W zeszłym tygodniu Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w 88-osobowym Zgromadzeniu Ekspertów oświadczył, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony. Nazwisko nowego lidera potwierdzono natomiast w niedzielę.

 

Syn nieżyjącego ajatollaha ma bliskie powiązania z wpływowym Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i od dawna uważany był przez część irańskiego aparatu władzy za potencjalnego następcę swojego ojca, który zginął po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki na Iran.

 

56-letni Modżtaba Chamenei nosi średni rangą tytuł duchowny w szyickim islamie - hodżatoleslama, niższy od ajatollaha i wielkiego ajatollaha.

 

Syn Alego Chameneia, zabitego w trwających od 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran, był jednym z głównych kandydatów na nowego najwyższego przywódcę islamskiej republiki, choć panująca w kraju ideologia nie pochwala zasady dziedziczenia tej funkcji.

 

 

 

