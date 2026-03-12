Radni w głosowaniu byli niemal jednogłośni. 57 zagłosowało "za" wprowadzeniem nocnej prohibicji z całej Warszawie, "przeciw" było dwóch polityków z Prawa i Sprawiedliwości.

Uchwała wprowadzająca zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta zacznie obowiązywać 1 czerwca, o ile nie zakwestionuje jej wojewoda. Głosowanie poprzedziło opiniowanie projektu. Pomysł zyskał aprobatę wszystkich 18 rad dzielnicowych.

Warszawa. Radni "za" wprowadzeniem nocnej prohibicji

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały, zaproponowany przez Miasto Jest Nasze.

Radni wielu dzielnic poruszali temat tzw. małpek, czyli butelek wódki o małej pojemności 100–200 ml, które kupują osoby jadące rano do pracy, czyli w większości w godzinach, kiedy nocna prohibicja już nie obowiązuje. Podkreślali konieczność większej edukacji w tym zakresie.

Przeciwnicy wprowadzenia zakazu argumentowali, że jest to uderzenie w wolność mieszkańców, zwracali też uwagę na możliwość rozwoju sprzedaży alkoholu niewiadomego pochodzenia.

ZOBACZ: Sprzedaż alkoholu od 10 rano? Ekspert za rozszerzeniem prohibicji

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz na terenie całego miasta. Następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowo nocnej prohibicji na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ, który zaczął obowiązywać 1 listopada 2025 roku.

Zgodnie z projektem obecnej uchwały, nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całego miasta w godzinach 22-6 i dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych. Zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Nocna prohibicja w Warszawie. Podsumowanie pilotażowego programu w Śródmieściu i na Pradze-Północ

Wcześniej sekretarz miasta Maciej Fijałkowski przedstawił radnym podsumowanie trzech miesięcy funkcjonowania warszawskiego programu Bezpieczna Noc, którego elementem jest wprowadzenie pilotażowego nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w dwóch dzielnicach: Śródmieście i Praga-Północ.

Według danych straży miejskiej, porównując okres listopad-styczeń, rok do roku, jak przekazał Fijałkowski, na terenie tych dwóch dzielnic zanotowano spadek interwencji strażników. W dzień o ponad 10 proc., a w nocy o ponad 15 proc.

- Jeżeli spojrzymy w skali całego miasta, również spada liczba incydentów. Co jest ważne, jeśli chodzi o interwencje, to jeżeli porównamy dzielnice z zakazem z dzielnicami bez zakazu, to w tych dwóch dzielnicach spadek był na poziomie 23,7 proc., podczas gdy w pozostałych wyniósł 11,1 proc. - powiedział Fijałkowski.

ZOBACZ: Nocna prohibicja w Warszawie. Prezydent pokazał pierwsze statystyki

Jeśli zaś chodzi o godziny nocne, to w dwóch dzielnicach z zakazem spadek wyniósł 23 proc., a w dzielnicach bez zakazu nieco ponad 4 proc. Fijałkowski podkreślił, że najbardziej spektakularny był przypadek Śródmieścia, gdzie rok do roku spadek wyniósł 26 proc.

– To kierunek, którego oczekiwaliśmy i który znajduje potwierdzenie w danych – zaznaczył Fijałkowski.

Z danych Komendy Stołecznej Policji wynika, że spadek liczby interwencji jest znacznie większy – ponad 37 proc., a liczba wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości spadła o 43 proc. Jednocześnie nastąpił wzrost interwencji w sąsiednich dzielnicach – na Pradze-Południu, Targówku i Woli.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni