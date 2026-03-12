Jak wynika z najnowszego sondażu wyborczego przeprowadzonego przez CBOS, w polskim parlamencie znalazłyby się tylko cztery ugrupowania, z czego większość stanowią te o poglądach prawicowych.

Najwyższym poparciem niezmiennie cieszy się wśród Polaków Koalicja Obywatelska - swój głos oddałoby na nią 29,2 proc. ankietowanych (29,6 proc. w badaniu z lutego). To jednak jedyna partia obecnej koalicji rządzącej, która weszłaby do Sejmu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

Drugi najwyższy wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 21,1 proc. respondentów (18,3 proc. w lutowym sondażu).

Trzecie i czwarte miejsce, z niemal identyczną liczbą głosów zajęłyby Konfederacja Wolność i Niepodległość (11,1 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (11 proc.).

Nowy sondaż wyborczy. Partie koalicyjne poza Sejmem

Progu wyborczego nie przekroczyłoby aż trzy partie wchodzące w skład koalicji rządzącej. W najnowszym sondażu na Nową Lewicę wskazało 3,5 proc. ankietowanych, na Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,2 proc., a Polska 2050 uzyskałaby 0,7 proc. głosów.

Do parlamentu nie trafiłaby również Partia Razem, na którą głos oddałoby 3,8 proc. uczestników badania.

0,7 proc. respondentów zagłosowałoby w wyborach na inne ugrupowanie. Z kolei aż 12,5 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Znaczna część ankietowanych deklaruje jednak, że weźmie udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Do urn wyborczych ma zamiar udać się ponad trzy czwarte Polaków uprawnionych do głosowania (75,2 proc.).

CBOS uwzględnił również wyniki sondażu po imputacji, czyli bez uwzględnienia odpowiedzi "trudno powiedzieć". W takim wypadku Koalicja Obywatelska uzyskałaby 35,2 proc. głosów, PiS - 25,5 proc., Konfederacja - 13,4 proc., a partia Grzegorza Brauna - 11,7 proc.

Na Partię Razem zagłosowałoby 3,9 proc. osób, na Nową Lewicę - 4 proc., na PSL - 3,7 proc., a na Polskę 2050 - 1,2 proc.

Kto zyskuje, a kto traci? Analiza polskiej sceny politycznej

Wyniki marcowego badania nie różnią się diametralnie od poprzednich wyborczych sondaży. Jak podkreśla CBOS, kilka ugrupowań konsekwentnie rośnie w siłę.

"W stosunku do lutego obserwujemy wzrost notowań PiS, które są zbliżone do poziomu z końca ubiegłego roku. Może być to efektem zwiększonej aktywności tej partii na scenie politycznej w ostatnim czasie, zwłaszcza niedawnej konwencji, na której oficjalnie ogłoszono Przemysława Czarnka kandydatem na premiera. - czytamy w podsumowaniu badania.

CBOS zwraca również uwagę na fakt kryzysu w Polsce 2050, który najwyraźniej przysłużył się Polskiemu Stronnictwu Ludowemu - poparcie dla partii Władysława Kosiniaka-Kamysza wzrosło z 1,7 proc. w lutym do 3,2 proc. w najnowszym badaniu.

"Największy spadek poparcia w pierwszej połowie marca dotyczy natomiast Konfederacji Wolność i Niepodległość" - dodano.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc. wywiadów) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc. wywiadów) w okresie 9–11 marca na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

