Nie tylko Bliski Wschód. Kolejne kierunki odradzane przez MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało kolejne ostrzeżenia dla turystów. Ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie resort odradza Polakom podróże do trzech krajów - na liście znalazły się Malediwy, Sri Lanka i Nepal. Z kolei z powodu pogorszenia bezpieczeństwa w Bangladeszu w przypadku podróży do tego kraju zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.
MSZ wydało ostrzeżenia, w których odradza podróże do Sri Lanki, Nepalu i na Malediwy. Resort dyplomacji zaleca też zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku podróży do Bangladeszu.
Ostrzeżenia MSZ. Na liście Sri Lanka, Nepal i Malediwy
W przypadku podróży do Sri Lanki i na Malediwy - informuje MSZ - ostrzeżenia związane są z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz tym, że większość połączeń lotniczych do tych państw odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej.
W kontekście Nepalu resort dyplomacji zwraca uwagę, że oprócz tego, iż większość połączeń lotniczych do tego kraju odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej, to dodatkowo może dojść do demonstracji i protestów.
ZOBACZ: LOT wyśle samolot po Polaków. Wyliczono szacunkowy koszt
MSZ zaznacza na swoich stronach internetowych, że w całym Nepalu należy liczyć się z możliwością wystąpienia niepokojów społecznych i zamieszek ulicznych oraz strajków generalnych.
Wskazuje, że w ostatnim czasie dochodziło do starć między zwolennikami poszczególnych sił politycznych, które paraliżowały życie codzienne. "Sytuacja wewnętrzna w Nepalu pozostaje napięta. Problemem pozostaje pospolita przestępczość" - podkreśla resort.
Podróż do Bangladeszu. MSZ zaleca szczególną ostrożność
MSZ zwraca ponadto uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Bangladeszu i w związku z tym zaleca podróżującym do tego kraju zachowanie szczególnej ostrożności.
Podkreśla też, że Bangladesz jest państwem zagrożonym terroryzmem. W przeszłości dochodziło do ataków w centrum Dhaki, w miejscach popularnych wśród cudzoziemców.
ZOBACZ: Wybierasz się do Turcji? MSZ wydało nowe ostrzeżenia
Resort dyplomacji niezmiennie apeluje rówież do podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.
28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej