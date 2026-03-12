MSZ wydało ostrzeżenia, w których odradza podróże do Sri Lanki, Nepalu i na Malediwy. Resort dyplomacji zaleca też zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku podróży do Bangladeszu.

Ostrzeżenia MSZ. Na liście Sri Lanka, Nepal i Malediwy

W przypadku podróży do Sri Lanki i na Malediwy - informuje MSZ - ostrzeżenia związane są z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz tym, że większość połączeń lotniczych do tych państw odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej.

W kontekście Nepalu resort dyplomacji zwraca uwagę, że oprócz tego, iż większość połączeń lotniczych do tego kraju odbywa się przez kraje Zatoki Perskiej, to dodatkowo może dojść do demonstracji i protestów.

MSZ zaznacza na swoich stronach internetowych, że w całym Nepalu należy liczyć się z możliwością wystąpienia niepokojów społecznych i zamieszek ulicznych oraz strajków generalnych.

Wskazuje, że w ostatnim czasie dochodziło do starć między zwolennikami poszczególnych sił politycznych, które paraliżowały życie codzienne. "Sytuacja wewnętrzna w Nepalu pozostaje napięta. Problemem pozostaje pospolita przestępczość" - podkreśla resort.

Podróż do Bangladeszu. MSZ zaleca szczególną ostrożność

MSZ zwraca ponadto uwagę na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Bangladeszu i w związku z tym zaleca podróżującym do tego kraju zachowanie szczególnej ostrożności.

Podkreśla też, że Bangladesz jest państwem zagrożonym terroryzmem. W przeszłości dochodziło do ataków w centrum Dhaki, w miejscach popularnych wśród cudzoziemców.

Resort dyplomacji niezmiennie apeluje rówież do podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu.

