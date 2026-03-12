Z zachodu do Polski wchodzi front atmosferyczny, niosący burze z mocniejszym deszczem i porywistym wiatrem. W czwartek nawiedzą one głównie południową i centralną część Polski. To będzie początek większych zmian w pogodzie. Kolejne dni przyniosą więcej zmian w całej Polsce - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Najciekawiej" może być tuż po weekendzie.

Najpierw burze, potem spokój. Nie potrwa on długo

Marzec od samego początku zachwycał piękną, spokojną i wiosenną pogodą, choć wciąż mamy kalendarzową zimę. W praktycznie całym kraju warunki były bliskie ideału, jednak wkrótce sytuacja drastycznie się zmieni.

ZOBACZ: Chwilowa poprawa pogody, a potem znów deszcz. Nowa prognoza IMGW

W czwartek z zachodu Europy do Polski dotrze front atmosferyczny. W ciągu dnia przez nasz kraj przejdzie strefa opadów deszczu, a miejscami na południu oraz lokalnie w centrum synoptycy spodziewają się burz.

Grzmoty mogą usłyszeć między innymi mieszkańcy Śląska, Małopolski, Ziemi Świętokrzyskiej i południa Mazowsza. Tam, gdzie pojawią się burze, intensywniej popada deszcz.

IMGW Czwartek będzie deszczowy, a lokalnie wystąpią burze. Potem aura się uspokoi, jednak w weekend nastąpią kolejne zmiany

Ciemne chmury, deszcze i lokalne burze mogą się pojawiać do końca dnia, jednak piątek przyniesie wyraźną poprawę. To będzie pogodny i spokojny dzień, w dodatku suchy: deszcze powinny tym razem ominąć nasz kraj. Rano na wschodzie trzeba będzie jednak uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m, a wysoko w Sudetach wichury mogą osiągać nawet 105 km/h.

ZOBACZ: Globalne zjawisko może nabrać mocy. Wiemy, co to oznacza dla Polski

Na kolejne zmiany w pogodzie nie będziemy czekać zbyt długo. W weekend znowu będziemy się zmagać ze zmianami nadciągającymi z zachodu. Z każdą kolejną godziną będą silniejsze.

Weekend pełen pogodowych zmian. Przyda się parasol

W sobotę na północny i zachodzie znowu miejscami przelotnie popada, zrobi się też bardziej pochmurnie. Znacznie lepiej będzie w centrum, na południu i wschodzie, gdzie znowu zaświeci słońce. Tam również będzie najcieplej: miejscami do 18 st. C. W tym czasie na północnym zachodzie będzie wyraźnie chłodniej: około 10 st. C.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Druga połowa weekendu będzie znacznie mniej przyjemna. W niedzielę nad większością kraju zawisną ciemne chmury, z których przelotnie popada deszcz. Jedynie na południowym wschodzie wciąż będzie spokojnie i bez opadów.

WXCHARTS W niedzielę mieszkańcy północno-zachodnich regionów Polski jako pierwsi odczują pogorszenie aury

Pogłębi się różnica między dość chłodnym zachodem a wyraźnie cieplejszym południowym wschodem. Bliżej granicy z Niemcami w ciągu dnia będzie nie więcej niż 7-10 st. C, podczas gdy w rejonie Lubelszczyzny i Podkarpacia znowu może być do 17-18 st. C.

WXCHARTS Z czasem na północnym zachodzie zrobi się chłodniej. Południowo-wschodnia Polska będzie najcieplejsza do końca tygodnia

Ostatecznie nawet na południowym wschodzie z czasem będziemy mieli do czynienia z pogorszeniem pogody. Tuż po weekendzie w całej Polsce aura nie zachęci do wychodzenia z domów.

Załamanie pogody na początku tygodnia. Zrobi się mokro w całej Polsce

Powtórzy się scenariusz, z którym mamy do czynienia obecnie. W poniedziałek z zachodu znowu przyjdzie pogorszenie pogody, które z czasem swoim zasięgiem obejmie cały nasz kraj.

ZOBACZ: Pogoda na Wielkanoc może nas zaskoczyć. Zmianę przewidują idealnie w święta

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to poniedziałek może się okazać dniem z najgorszą pogodą w najbliższym czasie. Praktycznie wszędzie zrobi się pochmurnie i deszczowo. Możliwe również, że tego dnia wrócą lokalne burze - nie można ich wykluczyć miejscami na południu oraz na wschodzie.

WXCHARTS Pogoda w poniedziałek może być najmniej sprzyjająca. Wrócą deszcze i zapewne lokalne burze

Ponownie nasz kraj podzieli się na chłodniejszy północny zachód (od 5 do 10 st. C) oraz cieplejszy południowy wschód, gdzie termometry pokażą od 11 do 15 st. C.

Na poniedziałek najpewniej przypadnie apogeum złej pogody. Od wtorku sytuacja powinna się uspokoić i choć miejscami wciąż może słabo pokropić, to przez kilka kolejnych dni powinno być spokojnie. Większe deszcze może do nas wrócić pod koniec przyszłego tygodnia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni