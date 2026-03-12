Muzułmańskie kraje wściekłe na Izrael. Mówią o prowokacji w Ramadanie

Izrael zamknął wszystkie miejsca święte na Starym Mieście we wschodniej Jerozolimie ze względów bezpieczeństwa po tym, jak wraz ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczął naloty na Iran.

Zamknięcie zbiega się z Ramadanem, kiedy dziesiątki tysięcy palestyńskich muzułmanów zazwyczaj modlą się w każdy piątek w meczecie Al-Aksa - trzecim najświętszym miejscu islamu.

Ministrowie ośmiu państw piszą do władz Izraela

Ministrowie spraw zagranicznych Pakistanu, Egiptu, Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indonezji, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Kataru stwierdzili, że dalsze ograniczanie dostępu jest "nielegalne i nieuzasadnione" oraz "prowokacyjne" wobec wiernych.

We wspólnym oświadczeniu stwierdzili, że jest to "rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zasady nieograniczonego dostępu do miejsc kultu".

W zeszły poniedziałek policja ogłosiła, że ​​wszystkie miejsca święte na Starym Mieście, w tym Ściana Płaczu, Meczet Al-Aksa, Wzgórze Świątynne i Bazylika Grobu Pańskiego, pozostaną zamknięte "w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego i życia ludzkiego".

Izrael uznał Jerozolimę za swoją stolicę

Izrael okupował Wschodnią Jerozolimę w 1967 roku, a następnie ją zaanektował, co nie zostało uznane na arenie międzynarodowej.

Od początku wojny władze Izraela ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiały dostęp do Starego Miasta komukolwiek poza mieszkańcami i właścicielami sklepów.

Ośmiu ministrów spraw zagranicznych stwierdziło, że "Izrael nie ma suwerenności nad okupowaną Jerozolimą ani jej islamskimi i chrześcijańskimi miejscami świętymi" i wezwało rząd do zniesienia zakazu wstępu.

