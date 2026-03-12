Muzułmańskie kraje wściekłe na Izrael. Mówią o prowokacji w Ramadanie

Osiem państw islamskich i arabskich potępiło w czwartek Izrael za utrzymanie zamknięcia meczetu Al-Aksa w Jerozolimie podczas muzułmańskiego świętego miesiąca Ramadanu. Władze tłumaczą, że wszystkie miejsca święte w mieście są zamknięte z powodu trwającego konfliktu z Iranem.

Złota kopuła Meczetu Al-Aksa na tle błękitnego nieba z chmurami. Widać fragment kamiennej budowli z łukiem po lewej stronie. Przed meczetem znajdują się ludzie.
AP/Mahmoud Illean
Meczet Al-Aksa zamknięty ze względów bezpieczeństwa, ministrowie apelują do Izraela

Izrael zamknął wszystkie miejsca święte na Starym Mieście we wschodniej Jerozolimie ze względów bezpieczeństwa po tym, jak wraz ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczął naloty na Iran.

 

Zamknięcie zbiega się z Ramadanem, kiedy dziesiątki tysięcy palestyńskich muzułmanów zazwyczaj modlą się w każdy piątek w meczecie Al-Aksa - trzecim najświętszym miejscu islamu.

Ministrowie ośmiu państw piszą do władz Izraela

Ministrowie spraw zagranicznych Pakistanu, Egiptu, Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indonezji, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Kataru stwierdzili, że dalsze ograniczanie dostępu jest "nielegalne i nieuzasadnione" oraz "prowokacyjne" wobec wiernych.

 

We wspólnym oświadczeniu stwierdzili, że jest to "rażące naruszenie prawa międzynarodowego i zasady nieograniczonego dostępu do miejsc kultu".

 

W zeszły poniedziałek policja ogłosiła, że ​​wszystkie miejsca święte na Starym Mieście, w tym Ściana Płaczu, Meczet Al-Aksa, Wzgórze Świątynne i Bazylika Grobu Pańskiego, pozostaną zamknięte "w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego i życia ludzkiego".

Izrael uznał Jerozolimę za swoją stolicę

Izrael okupował Wschodnią Jerozolimę w 1967 roku, a następnie ją zaanektował, co nie zostało uznane na arenie międzynarodowej.

 

Od początku wojny władze Izraela ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiały dostęp do Starego Miasta komukolwiek poza mieszkańcami i właścicielami sklepów.

 

Ośmiu ministrów spraw zagranicznych stwierdziło, że "Izrael nie ma suwerenności nad okupowaną Jerozolimą ani jej islamskimi i chrześcijańskimi miejscami świętymi" i wezwało rząd do zniesienia zakazu wstępu.

 

