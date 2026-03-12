Źródło, na które powołuje się Reuters, wskazało, że pierwsze sześć dni wojny z Iranem kosztowało Stany Zjednoczone co najmniej 11,3 miliarda dolarów. Agencja opisała przy tym, że szacunkowe dane w tej sprawie zostały przekazane w tym tygodniu podczas briefingu kongresowego, a podana kwota nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji na Bliskim Wschodzie.

Podczas briefingu za zamkniętymi drzwiami ujawniono, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dol.

Koszt wojny w Iranie. USA dopłacą 50 miliardów?

Kilku doradców kongresmenów, na których powołuje się Reuters, opisało, że spodziewają się, iż Biały Dom wkrótce zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Niektórzy urzędnicy uważają, że prośba może opiewać na 50 mld dol., podczas gdy inni twierdzą, że kwota, o jaką poprosi administracja Donalda Trumpa, będzie jeszcze wyższa.

Według danych zebranych przez serwis Geekweek największym wydatkiem podczas trwającej operacji jest amunicja, na którą w ciągu pierwszych 100 godzin agresji na Iran wydano 3,1 mld dol., co pokazuje, jak kosztowne jest uzbrojenie. Doniesienia sugerują, że podczas przeprowadzania ataków amerykańskie wojsko korzystało z pocisków Tomahawk, których koszt - zgodnie z ustaleniami Times - wynosi dwa mln dol. za sztukę.

Członkowie Kongresu, którzy wkrótce mogą zatwierdzić dodatkowe finansowanie wojny, obawiają się, że na skutek konfliktu wyczerpane zostaną zapasy amerykańskiej armii, która już ma trudności, aby nadążyć za popytem.

USA kontynuują działania na Bliskim Wschodzie. "Wygraliśmy"

Agencja Reutera podkreśliła w środowym komunikacie, że amerykańska administracja nie podała do wiadomości publicznej oceny kosztów konfliktu z Iranem ani jasnych informacji w sprawie przewidywanej daty zakończenia wojny.

Podczas środowego przemówienia w Kentucky Trump ocenił, że jego kraj już "wygrał". Podkreślił przy tym, że amerykańscy żołnierze będą kontynuować walkę, aby "dokończyć tę robotę" i nie musieć "wracać co dwa lata". Zdaniem Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych celem wojny na Bliskim Wschodzie jest wyeliminowanie zagrożenia ze strony Iranu dla innych krajów oraz uniemożliwienie mu blokowania cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowej ropy.

Operacja Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi rozpoczęła się 28 lutego. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia odwetowe nie tylko na Tel Awiw, ale także na cele w państwach regionu Zatoki Perskiej, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

