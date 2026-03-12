Miedwiediew opublikował sensacyjny artykuł "Nowe technologie: Schody do nieba czy droga do piekła" w magazynie "Expert". Były prezydent Federacji Rosyjskiej napisał, że Stany Zjednoczone utworzyły globalną wojskową sieć biologiczną, wykorzystując inne kraje jako poligony doświadczalne.

Zdaniem rosyjskiego polityka, ów tajemnicza sieć obejmuje około 400 laboratoriów podwójnego zastosowania na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i krajach byłego Związku Radzieckiego.

Miedwiediew ostrzega przed globalną pandemią. Wskazuje na USA

"Wyniki tych badań pozwalają Stanom Zjednoczonym zarządzać rozprzestrzenianiem się epidemii i badać czynniki genetyczne wpływające na odporność człowieka na różne choroby. Zatem po pewnym czasie apokalipsa zombie przedstawiona przez samych Amerykanów w grze i serialu "The Last of Us" może nie być już taką mrzonką" - napisał Miedwiediew.

Jego tekst został potraktowany w Rosji bardzo poważnie i jest cytowany przez tamtejsze media m.in. przez propagandową agencję RIA Novosti.

Miedwiediew zasugerował, że wykorzystanie nowych patogenów pozwoli Stanom Zjednoczonym na wywoływanie epidemii niebezpiecznych chorób ludzi i zwierząt w pobliżu granic Rosji i innych państw, która następnie zamieni się w ogólnoświatową pandemię.

Były prezydent Rosji o amerykańskiej "broni biologicznej"

"Postęp technologii biologii syntetycznej, edycji genomu i metod tworzenia wirusów z sekwencji cyfrowych stworzył bezprecedensowe ryzyko dla ludzkości. Należy zrozumieć, że w tych warunkach zagrożenia związane z tworzeniem broni biologicznej i jej wpadnięciem w ręce grup terrorystycznych znacznie wzrastają" - napisał polityk.

"The Last of Us" to seria gier wideo osadzona w postapokaliptycznej przyszłości po globalnej epidemii. Scenariusz opisuje losy ocalałych, którzy próbują przetrwać w świecie ludzi zamienionych w zombie przez tajemniczego grzyba.

Tytuł cieszył się tak dużym uznaniem wśród graczy, że niedawno powstał serial nawiązujący do gry komputerowej.

