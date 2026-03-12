Informacją o tym, że kardynał Konrad Krajewski został mianowany przez papieża Leona XIV nowym arcybiskupem metropolitą łódzkim jako pierwsza podzieliła się Nuncjatura Apostolska w Polsce. Duchowny zastąpi kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ubiegłego roku objął urząd metropolity krakowskiego.

Niedługo później oficjalny komunikat wydała Konferencja Episkopatu Polski, dzieląc się szczegółowymi informacjami o kardynale. Jak czytamy, 3 sierpnia 2013 roku papież Franciszek mianował Krajewskiego arcybiskupem tytularnym Beneventum i jałmużnikiem papieskim. Od 2022 roku duchowny pełnił funkcję prefekta Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia. Od 2018 roku jest także kardynałem diakonem.

Kard. Krajewski urodził się 25 listopada 1963 roku w Łodzi. W 1982 roku podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1988 roku. Tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego, Władysława Ziółka.

Przez dwa lata Krajewski pracował duszpastersko w diecezji łódzkiej. Następnie, w 1990 roku, rozpoczął studia w zakresie liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum, a w 1993 roku uzyskał kościelny licencjat. W 1995 roku obronił doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

Po powrocie do Rzymu w 1995 roku Krajewski został ceremoniarzem abp. Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki i dyrektorem biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Dwa lata później, kiedy doszło do wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce, zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich stacji.

W 1997 roku Krajewski stał się prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W następnym roku podjął on pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. W maju 1999 roku mianowano go szefem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej. Kolejno, w 2013 roku, Krajewski był ceremoniarzem papieskim. Sakrę biskupią przyjął 17 września 2013 roku w bazylice watykańskiej.

28 czerwca 2018 roku na konsystorzu w Bazylice św. Piotr papież Franciszek kreował go kardynałem diakonem, a jako kościół tytularny nadał mu kościół Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. W 2018 roku ten sam papież mianował Krajewskiego członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. W 2022 roku duchowny został natomiast prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

