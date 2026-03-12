O znacznym majątku zagranicznym Modżtaby Chameneiego jako pierwsza poinformowała agencja Bloomberga. Wśród nieruchomości przypisywanych nowemu przywódcy Iranu znajdują się obiekty o wartości ponad 100 mln funtów w Londynie, w tym kilka willi w północnej części miasta, wzdłuż The Bishops Avenue – jednej z najdroższych ulic w brytyjskiej stolicy.

Według "Die Welt" szczególnie interesujące są dwa apartamenty syna nieżyjącego ajatollaha Alego Chameneiego. Mieszkania o wartości około 50 mln funtów znajdują się na szóstym i siódmym piętrze luksusowego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kensington. Niedaleko, przy ściśle strzeżonej prywatnej ulicy, mieści się również ambasada Izraela.

"Apartamenty znajdują się zaledwie 50 metrów od przedstawicielstwa Izraela, czyli wystarczająco blisko, aby obserwować osoby wchodzące i wychodzące, a według ekspertów ds. bezpieczeństwa - być może również podsłuchiwać rozmowy w okolicy" – podkreślono w publikacji.

Majątek Chameneiego w Europie. Kluczowa rola irańskiego bankiera

Jak zaznaczył portal niemieckiego dziennika, żadna z tych nieruchomości nie jest zarejestrowana bezpośrednio na Chameneiego. Należą one do rozbudowanej sieci firm i firm słupów, obejmującej Europę oraz Karaiby.

Kluczową rolę w tej strukturze ma odgrywać irański biznesmen i bankier Ali Aliakbar Ansari, założyciel Ayandeh Bank. Od około 15 lat miał on pomagać w budowie zagranicznej sieci nieruchomości Chameneiego, dbając o to, by obecny przywódca Iranu brał udział w podejmowaniu decyzji, lecz nie figurował formalnie jako właściciel - zaznaczył "Die Welt".

Część londyńskich nieruchomości została zakupiona bezpośrednio na nazwisko Ansariego, w tym posiadłość przy The Bishops Avenue. Inne należą do spółki Birch Ventures, zarejestrowanej na brytyjskiej wyspie Man. Rejestr przedsiębiorstw Companies House wskazuje Ansariego jako beneficjenta rzeczywistego tej spółki. Do sieci powiązań należą również firmy zarejestrowane w Saint Kitts i Nevis oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Irański bankier z sankcjami. Majątek zamrożony w Wielkiej Brytanii

W "Die Welt" przypomniano również, że brytyjskie MSZ nałożyło na Ansariego sankcje. Według brytyjskich władz miał on wspierać działania irańskiego rządu oraz dostarczać zasoby gospodarcze Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej i innym podmiotom próbującym destabilizować Wielką Brytanię.

W związku z sankcjami majątek Ansariego w Wielkiej Brytanii został zamrożony. Obowiązuje go także zakaz wjazdu do kraju i prowadzenia działalności gospodarczej. Ansari zaprzeczył też wszelkim powiązaniom finansowym lub osobistym z Chameneim i zapowiedział odwołanie się od sankcji.

"Financial Times" ustalił, że Ansari, poprzez sieć spółek offshore, ma być właścicielem m.in. dwóch budynków hotelowych sieci Hilton we Frankfurcie nad Menem – w centrum miasta oraz w dzielnicy Gravenbruch. Mają również do niego należeć centrum handlowe Bero w Oberhausen, luksusowy ośrodek golfowy na Majorce oraz hotel narciarski w Austrii.

Według sieci antykorupcyjnej Transparency International, wartość inwestycji w Wielkiej Brytanii osób, które mogą być powiązane z irańskim reżimem, przekracza 200 mln funtów. Z dostępnych danych wynika, że największy udział w tych aktywach ma sieć powiązana z Ansarim.

