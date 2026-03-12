Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że napięcia w Arktyce rosną z powodu ćwiczeń organizowanych przez sojusz wojskowy NATO.

O rozpoczęciu misji o nazwie Arctic Sentry Sojusz poinformował w lutym. Operacja jest częścią wysiłków NATO mających na celu złagodzenie napięć w regionie.

Operacja Arctic Sentry. Rosja ostrzega NATO

"Decyzja ta wynika z rosnącego zainteresowania NATO kwestiami bezpieczeństwa w Arktyce i jest następstwem spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Davos w Szwajcarii. Obaj przywódcy zgodzili się, że NATO powinno wspólnie wziąć na siebie większą odpowiedzialność za obronę regionu, biorąc pod uwagę aktywność militarną Rosji i rosnące zainteresowanie Chin tym regionem" - informowało biuro prasowe NATO, ogłaszając rozpoczęcie misji.

NATO wykorzystuje misję Arctic Sentry do scalania działań członków Sojuszu w Arktyce w jedno "podejście operacyjne", co ma wzmocnić obecność NATO w tym regionie. Działania obejmują m.in. duńskie ćwiczenia Arctic Endurance, serię wielodomenowych ćwiczeń mających na celu wzmocnienie zdolności Sojuszu do działania w regionie, oraz zbliżające się norweskie ćwiczenia Cold Response, na które już zaczęły przybywać wojska całego NATO.

Operacją Arctic Sentry kieruje Dowództwo Sił Połączonych w Norfolk, którego obszar odpowiedzialności obejmuje od grudnia 2025 r. m.in. region Arktyki.

