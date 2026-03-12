Komunikat Kancelarii Premiera. Dotyczy starych strzelnic

"Odbudowujemy bazę szkoleniową Wojska Polskiego. Strzelnice wyłączone z eksploatacji wracają do użytku, wzmacniając system szkolenia żołnierzy. Trzy obiekty zostały już przywrócone do eksploatacji" - zakomunikowała w czwartek Kancelaria Premiera.

🛡️ Odbudowujemy bazę szkoleniową Wojska Polskiego.



🎯 Strzelnice wyłączone z eksploatacji wracają do użytku, wzmacniając system szkolenia żołnierzy. 3 obiekty zostały już przywrócone do eksploatacji. pic.twitter.com/g5lPjNMDN8 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 12, 2026

Jak poinformował w komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego, chodzi o placówki, wyłączone z użytku w latach 2015-2024. "Decyzja ta jest efektem przeprowadzonego w resorcie kompleksowego przeglądu bazy szkoleniowej Sił Zbrojnych RP, w ramach którego szczególną uwagę poświęcono obiektom wykorzystywanym do szkolenia strzeleckiego" - napisano.

"Wyłączone strzelnice wracają do użytku". Komunikat Kancelarii Premiera i SGWP

Poinformowano, że spośród 26 decyzji wyłączających strzelnice z użytkowania złożono 17 wniosków o ich uchylenie. Trzy, obiekty zostały trzy przywrócone do eksploatacji, a w kolejne sześć czeka na zakończenie procesu rozpatrywania.

"W przypadku części infrastruktury konieczne będzie przeprowadzenie prac modernizacyjnych wymagających odpowiednich nakładów inwestycyjnych" - przekazano.

ZOBACZ: Wojsko ogłosiło zmiany w szkoleniu. Chodzi walkę z dronami

Jak przekazano, to część "szerszej strategii wzmacniania zdolności obronnych państwa". Przywracanie strzelnic ma być konieczne w przypadku zapewnienia odpowiednich warunków do szkolenia żołnierzy. - Strzelnice pozostają w gestii MON, dlatego inicjuję działania, które pozwolą na ich stopniowe przywracanie do eksploatacji - mówił wicepremier i szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.



Dodano, że przyczyną zamknięcia większości z przywracanych teraz obiektów były dawne przepisy, dotyczące warunków technicznych strzelnic. "Po uchyleniu tych regulacji i wejściu w życie nowego rozporządzenia (...) spełnione zostały wymagania dotyczące m.in. stref ochronnych". Zaznaczono, że nawet po poprawie ich stanu technicznego nie mogłyby one zostać przywrócone do użytkowania ze względu na obowiązujące wtedy również ograniczenia odpowiadające za strefy ochronne i normy hałasu.

- Odtworzenie infrastruktury szkoleniowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwych warunków szkolenia żołnierzy oraz dalszego wzmacniania zdolności obronnych państwa. Sprawna i bezpieczna baza szkoleniowa jest jednym z fundamentów budowania zdolności bojowych Sił Zbrojnych RP - zaznaczył Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła.

Więcej informacji wkrótce

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Tłumy na przygranicznych stacjach. Niemcy masowo tankują w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / polsatnews.pl