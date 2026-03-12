Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ostro skrytykował decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy wdrażający unijny program pożyczek na obronność SAFE. Zdaniem Marcina Kierwińskiego Nawrocki "zdradził polskie wojsko, polskich policjantów, strażników granicznych i polski interes narodowy".

"Dziś rozbraja Pan wojsko i policję. Rozbraja Pan Polskę. Niszczy Pan bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. To działanie wbrew Polskiej racji stanu" - ocenił szef resortu.

MSWiA gorzko o wecie Nawrockiego. "Uderzy w polską gospodarkę"

W pełnym komunikacie ministerstwa opublikowanym po czwartkowym orędziu Karola Nawrockiego czytamy, że zawetowanie ustawy wdrażającej SAFE to podwójny cios dla bezpieczeństwa Polski.

"Policja, Straż Graniczna oraz Służba Ochrony Państwa tracą wielką modernizacyjną szansę na realizację 42 strategicznych dla bezpieczeństwa i obronności projektów o wartości 7,1 mld złotych" - podał resort.

Jak precyzuje zawetowana przez prezydenta ustawa, w ramach unijnych pożyczek polska Policja otrzymałaby łącznie 3,3 mld zł na: budowę ogólnokrajowego systemu antydronowego, wdrożenie nowoczesnych systemów AI automatyzujących pracę oraz wymianę sprzętu transportowego i ochronnego.

Straż Graniczna miałaby do dyspozycji 3,2 mld zł na: inwestycje w systemy nadzoru i neutralizacji zagrożeń (w tym dronów) na granicach, nową flotę patrolową oraz nowoczesne wyposażenie osobiste funkcjonariuszy.

Z kolei dla Służby Ochrony Państwa przewidziano 640 mln zł na: wzmocnienie systemów detekcji zagrożeń, blokowania niebezpiecznych transmisji oraz doposażenie pirotechniczne.

"Skutki weta ustawy uderzą w polską gospodarkę, ponieważ projekt dla służb MSWiA zakładał, że do 81 proc. zamówień trafi do rodzimego przemysłu, co miało być potężnym impulsem rozwojowym dla wielu polskich miast" - podał resort.

W ocenie ministerstwa bez tych funduszy polskie ulice nie zostaną objęte nowoczesnym systemem nadzoru i neutralizacji dronów, a funkcjonariusze policji nie otrzymają niezbędnych lekkich transporterów opancerzonych, nowoczesnej broni ani systemów sztucznej inteligencji, które miały automatyzować walkę z przestępczością.

Rzeczniczka resortu uderza w Nawrockiego. "Prawdziwa troska wymaga czynów"

Niezadowolenie z powodu sprzeciwu Nawrockiego wyraziła w mediach społecznościowych także rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, która oceniła, że nigdy wcześniej obóz prezydencki nie traktował bezpieczeństwa kraju jako narzędzia politycznego sporu.

"Dzisiejsze weto nie powinno być kwestią słupków poparcia czy partyjnych gier. Na tej decyzji straciliśmy my wszyscy Polacy. W obliczu realnego zagrożenia ze wschodu, które oby nigdy nie przekroczyło naszych granic, barwy partyjne nie będą miały znaczenia. Bez odpowiednich narzędzi, w godzinie próby, wszyscy będziemy bezbronni, a barwy polityczne przestaną mieć znaczenie" - stwierdziła.

Gałecka dodała, że ustawa SAFE być fundamentem dla bezpieczeństwa całego kraju, a ktoś, kto tego nie rozumie i paraliżuje proces budowy odporności państwa, nie powinien dziś zasłaniać się hasłami "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy".

„Prawdziwa troska o naród wymaga czynów, nie hamulców. Bezpieczna Polska to cel nadrzędny. Dziś ten cel stał się zakładnikiem. Tylko Polski żal...” - podkreśliła.

