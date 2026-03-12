Armia została poinstruowana, że powinna przygotować się do rozszerzenia skali operacji w Libanie - przekazał minister obrony Izraela Israel Kac. Ostrzegł też prezydenta Libanu Josepha Aouna, że jeśli władze tego państwa nie będą w stanie przeciwstawić się Hezbollahowi, to "Izrael przejmie terytorium i zrobi to sam".

Operacja "Zwiędłe Ziarno". Israel Kac ostrzega Liban

W środę w późnych godzinach wieczornych Hezbollah poinformował za pośrednictwem kanałów na Telegramie o rozpoczęciu operacji wymierzonej w Izrael o kryptonimie "Zwiędłe Ziarno", nawiązującym do fragmentu Koranu. Irańskie państwowe agencje podały, że siły irańskie i Hezbollahu zaatakowały 50 celów w Izraelu.

Kac zapewnił, że siły izraelskie odpowiedziały stanowczo, ostrzeliwując południowe przedmieścia Bejrutu i inne cele Hezbollahu w Libanie. Jak podkreślił, był to największy atak od początku wojny - według ministra wykorzystano w nim około 200 rakiet.

- Ostrzegłem prezydenta Libanu, że jeśli libański rząd nie wie, jak opanować [swoje] terytorium i powstrzymać Hezbollah przed zagrażaniem północnym społecznościom Izraela i ostrzeliwaniem [tego państwa], to zajmiemy to terytorium i zrobimy to sami - powiedział minister obrony Izraela.

Armia izraelska poinformowała, że w nocy z środy na czwartek zniszczyła dziesiątki wyrzutni rakiet, a także uderzyła w ciągu pół godziny w 10 budynków, posterunki służb Hezbollahu odpowiedzialnych za wywiad oraz punkt dowodzenia sił Radwan, czyli tzw. oddziałów specjalnych tej organizacji.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Atak Hezbollahu na Izrael

Izrael od 28 lutego prowadzi wraz z USA wojnę powietrzną z Iranem. Sponsorowany przez Teheran Hezbollah zaatakował Izrael, włączając się w konflikt i wciągając do niego Liban.

Izrael odpowiedział uderzeniami z powietrza na cele związane z Hezbollahem w różnych częściach Libanu, w tym w Bejrucie, oraz ofensywą lądową na południe kraju. Według władz libańskich w tych atakach zginęły 634 osoby. Armia Izraela poinformowała o zabiciu ponad 200 członków Hezbollahu. Z kolei w irańskich nalotach na Izrael zginęło jak dotąd 12 osób.

