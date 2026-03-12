Iran poprosił Rosję o pomoc. Jest odpowiedź Moskwy

- W związku ze zniszczeniem licznych szpitali i stacji pogotowia ratunkowego oraz dużą liczbą rannych, w tym kobiet i dzieci, strona irańska zwróciła się do zaprzyjaźnionych państw, w tym do Rosji, z prośbą o dostarczenie środków medycznych - przekazała w czwartek Marija Zacharowa.

Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych poinformowała, że na polecenie Władimira Putina organizowane jest dostarczenie odpowiedniej pomocy humanitarnej dla Teheranu.

Teheran i Moskwę od dłuższego czasu wiążą bliskie relacje, które zostały zapieczętowane po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Iran dostarczał Rosjanom broń w postaci dziesiątków dronów Shahed, które są też produkowane na licencji w fabryce zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Ałabuga" w Tatarstanie.

Reakcja Rosji na ataki USA i Izraela na Iran

W ubiegłym roku Iran podpisał też umowę z Rosatomem o wartości 25 mld dolarów na budowę czterech bloków jądrowych o mocy 5 gigawatów w innym miejscu na południowym wschodzie kraju. Strony podpisały ponadto memorandum w sprawie rozwoju małych elektrowni jądrowych w Iranie.

Po ataku USA i Izraela na bliskowschodni kraj Kreml zdecydowanie stanął po stronie Teheranu. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow potępił "niesprowokowany atak (...) na Iran z naruszeniem zasad i norm prawa międzynarodowego". Według ministra Waszyngton "całkowicie zignorował poważne konsekwencje dla regionalnej i globalnej stabilności oraz bezpieczeństwa".

Z kolei Władimir Putin złożył kondolencje prezydentowi Iranu Masudowi Pezeszkianowi z powodu śmieci najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów. Rosyjski przywódca zapewnił również władze w Teheranie, że Rosja będzie kontynuować z nimi kontakty "różnymi kanałami komunikacji".

