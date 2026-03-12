Użytkownik TikToka Maciek Krogulec udostępnił w sieci społecznościowej nagranie, na którym widać pojazd transportowany na lawecie. Nie byłoby w tym fakcie nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że sportowe auto jest pomalowane w policyjne barwy.

Dotychczas polscy stróże prawa nie mieli na stanie takich samochodów.

Ford Mustang trafi do mazowieckiej policji

Luksusowy, kilkuletni pojazd jest wart około 150 tys. złotych. Ford Mustang GT ma imponujące osiągi. Posiada silnik V8 o pojemności pięciu litrów. Rozpędza się do prędkości 100 kilometrów na godzinę w zaledwie 4,4 sekund.

Polsat News dowiedział się, że auto posłuży mazowieckim policjantom do łapania piratów drogowych, którzy znacznie przekroczą prędkość na drogach.

Historia policyjnego super-auta rozpoczęła się prawie rok temu.

Właściciel Forda Mustanga skazany. Prowadził po alkoholu

19 kwietnia 2025 roku w Ślubowie (woj. mazowieckie) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli czerwonego Forda Mustanga. Badanie kierowcy wykazało, że mężczyzna miał 2,28 promila alkoholu w organizmie.

23 września tego samego roku zapadł wyrok w tej sprawie. Kamil S. został skazany na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł, orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata oraz zasądził świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. zł.

Z uwagi na fakt, że kierowca miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, sąd orzekł również przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa. Warty około 150 tys. zł Mustang nie trafił jednak na licytację, ponieważ prokurator rejonowy w Ciechanowie zawnioskował o wykonanie przepadku na rzecz Komendy Głównej Policji.

