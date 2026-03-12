Dron odnaleziony na terenie kopalni. Trwa akcja policji

Jak czytamy w policyjnym komunikacie, zgłoszenie w sprawie bezzałogowego statku powietrznego znalezionego na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w miejscowości Galczyce w powiecie konińskim dotarło do służb za sprawą jednego z pracowników.

Na miejscu pojawili się policjanci z Konina i Poznania, którzy zabezpieczają teren. O zdarzeniu powiadomiona została prokuratura w Koninie i Kole. Dodatkowo czynności w związku z czwartkowym incydentem prowadzi poznański wydział Żandarmerii Wojskowej pod nadzorem prokuratora z Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald.

Incydent w Wielkopolsce. Na terenie kopalni znaleziono drona

Do tej pory "w związku z upadkiem drona na chwile obecną nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi". - Nie mamy żadnych informacji o zagrożeniu czy narażeniu życia osób postronnych - potwierdził w rozmowie z Polsat News nadkom. Maciej Święcichowski.

Policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dodał również, że dron został znaleziony "na terenach zielonych", dlatego nie ma mowy o żadnych uszkodzeniach infrastruktury na terenie kopalni. Nadkom. Święcichowski dodał także, że obecnie nie można ocenić, czy znalezione urządzenie to dron cywilny, czy wojskowy.

Podkreślił przy tym, że na miejscu czynności wykonują służby. - Zabezpieczenie terenu to początek tej pracy. Następnie będzie trzeba sprawdzić, czy ten dron jest bezpieczny. Później będzie szczegółowa analiza tego, co to za model oraz dlaczego i w jakich okolicznościach znalazł się na miejscu - podsumował policjant.

