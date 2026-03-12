O wynikach śledztwa poinformował dziennik "New York Times". Jak przekazała gazeta, powołując się na urzędników wtajemniczonych w sprawę, ustalenia Pentagonu mają charakter wstępny, a wiele pytań dotyczących ataku wciąż pozostaje nierozstrzygniętych.

Atak na szkołę w Iranie. Są wstępne wyniki śledztwa

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że powodem błędu mogły być nieaktualne informacje wywiadu wojskowego. Szkoła podstawowa dla dziewcząt, która znajduje się obok bazy marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, została wpisana na listę celów przez oficerów Dowództwa Centralnego (CENTCOM) w oparciu o nieaktualne dane agencji wywiadowczej Pentagonu, DIA.

ZOBACZ: Miliardowy koszt wojny w Iranie. Biały Dom potrzebuje zastrzyku gotówki

W "kodach celu", dostarczonych przez Agencję Wywiadu Obronnego (Defense Intelligence Agency), oznaczono budynek szkoły jako cel wojskowy i przekazano takie dane Dowództwu Centralnemu. Śledczy nie potrafią jednak wyjaśnić, w jaki sposób nieaktualne informacje zostały przesłane do CENTCOM, ani czy Agencja Wywiadu Obronnego zaktualizowała te dane.

"NYT" już wcześniej podawał, że szkoła wchodziła kiedyś w obręb bazy, ale została z niej wydzielona nie później niż w 2016 r.

Wcześniej "Washington Post" donosił, że w układaniu listy celów wojsko wspomagało się systemem Maven, napędzanym przez popularny model AI Claude firmy Anthropic. Według "NYT" śledczy uważają, że błąd był prawdopodobnie wynikiem ludzkiej pomyłki.

Zginęło ponad 175 osób. Trump zrzucił winę na Iran

Komentując sprawę, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła tylko, że śledztwo wciąż jest w toku.

Prezydent USA Donald Trump pytany o tę sprawę początkowo zrzucał winę za atak na Iran i jego niecelne rakiety. Później, po ujawnieniu nagrania, na którym widać, że w budynek trafiła rakieta Tomahawk, Trump stwierdził, że tego typu pociski posiada wiele krajów, w tym Iran.

Dodał jednak, że nie ma na ten temat wystarczającej wiedzy i zaakceptuje wyniki śledztwa, niezależnie od tego, co ono wykaże. - Mogę z tym żyć - zapewnił.

ZOBACZ: Potężne uderzenie w Iran. Amerykanie zniszczyli największe samoloty

Do ataku na szkołę podstawową znajdującą się w pobliżu bazy irańskiej marynarki wojennej doszło w pierwszych godzinach wojny. Według irańskich władz zginęło w nim co najmniej 175 osób, w zdecydowanej większości dzieci. Według "NYT" był to jeden z najtragiczniejszych w skutkach błąd wojska w ostatnich dekadach.

W sumie w trwającej od 28 lutego wojnie Izraela i USA przeciw Iranowi po stronie irańskiej zginęło - według danych Teheranu - ponad 1,2 tys. osób. Odwetowe ataki Iranu spowodowały śmierć 28 obywateli Izraela oraz siedmiu amerykańskich żołnierzy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni