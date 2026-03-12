Donald Trump o Iranie na Mundialu 2026: Ich życia byłyby zagrożone
Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że "reprezentacja Iranu jest mile widziana na Mistrzostwach Świata 2026, ale jej członkowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo". Minister sportu Iranu Ahmad Doniamali wykluczył jednak udział zespołu w mundialu współgospodarzonym przez USA.
"Reprezentacja Iranu w piłce nożnej jest mile widziana na Mistrzostwach Świata - napisał w czwartek prezydent USA Donald Trump. Dodał jednak, że jego zdaniem w takim wypadku życia jej członków byłyby narażone na niebezpieczeństwo.
XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 mają się rozpocząć 11 czerwca. Ich gospodarzem są po raz pierwszy w historii trzy państwa jednocześnie: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone.
Zakwalifikowała się na nią m.in. reprezentacja Iranu, która znalazła się w grupie G z Belgią, Egiptem i Nową Zelandią. W środę jednak minister sportu i młodzieży Ahmad Doniamali stwierdził, że "nie ma możliwości", aby na mundialu, którego współgospodarzem są USA wystąpił zespół z Iranu.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Reprezentacja Iranu nie zagra na Mundialu 2026
- Nie ma współczesnego precedensu, a zgodnie z regulaminem turnieju FIFA ma pełną swobodę w reakcji na wycofanie się uczestnika. To oznacza, że drużyna, która się wycofa, wcale nie musi zostać zastąpiona zespołem z tej samej konfederacji. W ogóle nie ma obowiązku jej zastąpienia. To, jaki to by miało wydźwięk polityczny, to już zupełnie inna historia - powiedział agencji Reutera James Kitching, w przeszłości dyrektor departamentu przepisów piłki nożnej w FIFA.
ZOBACZ: Donald Trump zrzucił winę na Iran. Śledztwo wykazało co innego
Wycofanie się Iranu z najważniejszego piłkarskiego wydarzenia byłoby wydarzeniem bez precedensu. Na razie jednak i tak nie są znani wszyscy uczestnicy, ponieważ pod koniec marca odbędą się baraże europejskie (z udziałem reprezentacji Polski) oraz międzykontynentalne.
Iran był jednym z pierwszych zespołów, który uzyskał awans - czwarty z rzędu - do tegorocznego mundialu przez kwalifikacje.
Od 28 lutego USA wspólnie z Izraelem prowadzą naloty na Iran, w wyniku których m.in. śmierć poniósł najwyższy przywódca Ali Chamenei.
