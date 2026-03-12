"Reprezentacja Iranu w piłce nożnej jest mile widziana na Mistrzostwach Świata - napisał w czwartek prezydent USA Donald Trump. Dodał jednak, że jego zdaniem w takim wypadku życia jej członków byłyby narażone na niebezpieczeństwo.

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 mają się rozpocząć 11 czerwca. Ich gospodarzem są po raz pierwszy w historii trzy państwa jednocześnie: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone.

Zakwalifikowała się na nią m.in. reprezentacja Iranu, która znalazła się w grupie G z Belgią, Egiptem i Nową Zelandią. W środę jednak minister sportu i młodzieży Ahmad Doniamali stwierdził, że "nie ma możliwości", aby na mundialu, którego współgospodarzem są USA wystąpił zespół z Iranu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Reprezentacja Iranu nie zagra na Mundialu 2026

- Nie ma współczesnego precedensu, a zgodnie z regulaminem turnieju FIFA ma pełną swobodę w reakcji na wycofanie się uczestnika. To oznacza, że drużyna, która się wycofa, wcale nie musi zostać zastąpiona zespołem z tej samej konfederacji. W ogóle nie ma obowiązku jej zastąpienia. To, jaki to by miało wydźwięk polityczny, to już zupełnie inna historia - powiedział agencji Reutera James Kitching, w przeszłości dyrektor departamentu przepisów piłki nożnej w FIFA.

ZOBACZ: Donald Trump zrzucił winę na Iran. Śledztwo wykazało co innego

Wycofanie się Iranu z najważniejszego piłkarskiego wydarzenia byłoby wydarzeniem bez precedensu. Na razie jednak i tak nie są znani wszyscy uczestnicy, ponieważ pod koniec marca odbędą się baraże europejskie (z udziałem reprezentacji Polski) oraz międzykontynentalne.

Iran był jednym z pierwszych zespołów, który uzyskał awans - czwarty z rzędu - do tegorocznego mundialu przez kwalifikacje.

Od 28 lutego USA wspólnie z Izraelem prowadzą naloty na Iran, w wyniku których m.in. śmierć poniósł najwyższy przywódca Ali Chamenei.

jkn / polsatnews.pl / PAP