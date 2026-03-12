53 proc. badanych Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę wdrażającą unijny program SAFE – wynika z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Z kolei 25 proc. ankietowanych nie chce podpisu prezydenta pod ustawą.

Sondaż. 53 proc. badanych "za" podpisaniem ustawy o SAFE

W przeprowadzonym badaniu ankietowani zostali zapytani, czy prezydent powinien podpisać ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Łącznie "za" podpisem prezydenta pod ustawą opowiedziało się 53 proc. – 32 proc. uznało, że Nawrocki "zdecydowanie powinien" ją podpisać, a opcję "raczej powinien" wybrało 21 proc.

Odpowiedź "nie powinien" wybrało 25 proc. badanych, z czego "raczej nie powinien" - 8 proc., a "zdecydowanie nie powinien"- 17 proc. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 22 proc. ankietowanych.

Badanie zostało wykonane 11-12 marca 2026 techniką CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Program SAFE. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę?

Prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE do 20 marca.

Polska ma być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł). w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność.

Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.

Prezydent wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował alternatywę do unijnego SAFE - "polski SAFE 0 proc". Wedle tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, finansowany z zysku Narodowego Banku Polskiego. Premier Donald Tusk określił ten pomysł mianem "SAFE zero złotych".

