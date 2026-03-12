Cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Gawkowski mówił o sprawcach, wskazał na Iran

"Zidentyfikowaliśmy próbę ataku hakerskiego na serwery Narodowego Centrum Badań Jądrowych"- poinformował w czwartek na platformie X Krzysztof Gawkowski. Jak wskazał, działania hakerów zostały udaremnione.

Krzysztof Gawkowski poinformował o ataku hakerskim na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Wskazał na Iran

O ataku hakerskim na Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w czwartek przed godz. 11. Jak opisał we wpisie na platformie X, działania cyberprzestępców "zostały udaremnione". Zadziałały także wszystkie przewidziane procedury.

 

Minister dodał przy tym, że obecnie nie ma żadnych zidentyfikowanych zagrożeń dla działalności NCBJ. Instytucja pozostaje w bieżącej koordynacji ze służbami państwa, w tym Ministerstwem Energii oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym (NASK).

 

"Trwa poszerzona analiza zdarzenia (...). O wynikach ustaleń będziemy informować na bieżąco" - zadeklarował Gawkowski.

Atak hakerski na Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Gawkowski oskarża Iran

O szczegółach sprawy minister mówił w rozmowie z TVN24. Wskazał wówczas, że "pierwsze identyfikacje wektorów wejścia, czyli tych miejsc, z których atakowano (NCBJ - red.), są związane z Iranem". Gawkowski dodał przy tym, że "może być to pewien kamuflaż".

 

- Jak będzie ostateczna informacja i służby to posprawdzają, to będziemy weryfikowali, ale dużo wskazuje, że to miało miejsce z terytorium Iranu - stwierdził, wskazując, że raporty wskażą także, co było "konkretnym celem" ataku.

 

Minister powiedział w trakcie wywiadu, że od 28 lutego, kiedy Iran został zaatakowany przez Stany Zjednoczone oraz Izrael, polskie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Od tej chwili "zauważono wzrosty ataków w infosferze związane z dezinformacją", które już "wygasły". Pojawiły się z kolei "incydenty, które mogą mieć związek z adwersarzami z tamtej części świata".

 

