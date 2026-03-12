Czwartek okaże się pochmurny i deszczowy. Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na przeważającym obszarze kraju możemy spodziewać się dużego i umiarkowanego zachmurzenia, a na południowym wschodzie oraz po południu na północnym zachodzie - również rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.

Po południu na pasie od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza mogą wystąpić burze. Strefa opadów będzie przemieszczać się z północnego zachodu na południowy wschód. Wraz z upływem czasu opady będą stopniowo zanikać. Wysoko w Tatrach spodziewany jest deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana wysokość opadów deszczu w czasie burz lokalnie do 10-15 milimetrów.

W czwartek powieje wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo oraz w rejonie burz porywisty. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju słupki mogą wskazać 13 stopni Celsjusza, natomiast w centrum - nawet 15 stopni. Na południowym wschodzie temperatury będą jeszcze wyższe i wyniosą do 18 stopni Celsjusza. Znacznie niższych wskazań, oscylujących wokół ośmiu stopni Celsjusza, możemy spodziewać się w rejonie Półwyspu Helskiego.

Nocą z czwartku na piątek zawieje i popada. Miejscami temperatury na minusie

Noc z czwartku na piątek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowo-wschodniej części kraju będzie ono okresami duże. W tych rejonach przed północą wystąpią przelotne opady deszczu. W drugiej połowie nocy lub nad ranem - przede wszystkim w południowo-wschodniej połowie kraju - utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze Polski od jednego do czterech stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich, gdzie słupki mogą wskazać około jednego stopnia na minusie. Lokalnie w dolinach karpackich temperatura może spaść nawet do minus trzech stopni Celsjusza.

Wiatr słaby, na zachodzie i północy kraju wzmagający się do umiarkowanego, a w rejonie wybrzeża - także do porywistego, z kierunków południowych, a w pierwszej połowie nocy na wschodzie wiatr również zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 85 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody IMGW. W piątek pochmurnie i mgliście, ale bez deszczu

Piątek przyniesie zachmurzenie małe lub umiarkowane, na początku dnia w południowo-wschodniej połowie kraju miejscami duże. O poranku na południowym wchodzie Polski mogą lokalnie wystąpić mgły ograniczające widoczność do 200 metrów.

Prognozowana temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza. Szczególnie pogodnie będzie na południu kraju, gdzie słupki wskażą nawet 18 stopni. Na przeważającym obszarze kraju wskazania będą nieco niższe. Na zachodzie, północy, południowym wschodzie oraz w centrum Polski możemy spodziewać się od 14 do 18 stopni Celsjusza. Wyraźnie chłodniej będzie na Półwyspie Helskim, gdzie w ciągu dnia nie powinno być więcej niż osiem stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu w porywach około 55 km/h, a lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów do 65 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 105 km/h, w Karpatach do 65 km/h.

Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie. Na termometrach jedynie kilka stopni

Jak prognozuje IMGW, w nocy z piątku na sobotę wystąpi zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane. Tylko na północnym zachodzie kraju zachmurzenie będzie wzrastać stopniowo do dużego. Nad ranem na krańcach północno-zachodnich możliwe opady deszczu.

Temperatura minimalna od trzech do siedmiu stopni Celsjusza. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie słupki wskażą od jednego stopnia na minusie do jednego na plusie.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

