Informacja o przyznaniu orderu pojawiła się na oficjalnej stronie Kremla. Jak przekazano, Władimir Putin podpisał już dekret w tej sprawie.

W wyjaśnieniu decyzji napisano, że ambasador Rosji w Polsce uhonorowany zostaje "za wkład w realizację polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i długoletnią, sumienną służbę dyplomatyczną".

Gieorgij Michno został mianowany na ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce w 3 marca 2026, zastępując na tym stanowisku Siergieja Andrijewa.

Dyplomata ma 54 lata. Przed objęciem szefostwa w placówce w Polsce był zastępcą dyrektora Departamentu Nowych Wyzwań i Zagrożeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Czym jest Order Przyjaźni Federacji Rosyjskiej?

Order Przyjaźni to państwowe odznaczenie ustanowione prezydenckim dekretem 2 marca 1994 roku. Przyznawany jest obywatelom Federacji Rosyjskiej, a także obcokrajowcom m.in. "za szczególne zasługi w umacnianiu pokoju, przyjaźni, współpracy i wzajemnego zrozumienia między narodami".

Wśród odznaczonych orderem znajdują się także Polacy. Odznaczenie otrzymali m.in.: Adam Daniel Rotfeld, Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Przewoźnik i Andrzej Wajda.

