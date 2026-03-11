Utrudnienia w kursowaniu metra. Wszystko przez pseudograficiarzy

Pseudograficiarze na stacji metra Wawrzyszew pomalowali skład podziemnej kolejki na linii M1. Pociąg musiał zjechać do stacji postojowej Kabaty. Metro linii M1 kursowało na skróconej trasie do Placu Wilsona.

Ilustracja przedstawia peron metra z otwartymi drzwiami pociągu.
Facebook/Metro Warszawskie
Metro kursuje na skróconej trasie, uruchomiono autobusy zastępcze (zdj. ilustracyjne)

- Ze względu na politykę firmy pomalowany skład został skierowany na tory odstawcze i zjechał do stacji postojowo-technicznej Kabaty - powiedziała wcześniej rzeczniczka metra Anna Bartoń.

Warszawa. Utrudnienia na linii M1 przez pseudograficiarzy

Zaznaczyła, że służby musiały sprawdzić torowisko - konieczne było wyłączenie napięcia. - Dlatego metro kursowało na skróconej trasie Metro Młociny - Plac Wilsona.

 

Z powodu tymczasowego zakłócenia w kursowaniu pociągów linii metra Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą linię autobusową ZM1.

 

