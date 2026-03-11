- Ze względu na politykę firmy pomalowany skład został skierowany na tory odstawcze i zjechał do stacji postojowo-technicznej Kabaty - powiedziała wcześniej rzeczniczka metra Anna Bartoń.

Warszawa. Utrudnienia na linii M1 przez pseudograficiarzy

Zaznaczyła, że służby musiały sprawdzić torowisko - konieczne było wyłączenie napięcia. - Dlatego metro kursowało na skróconej trasie Metro Młociny - Plac Wilsona.

Z powodu tymczasowego zakłócenia w kursowaniu pociągów linii metra Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą linię autobusową ZM1.

mbd / polsatnews.pl / PAP