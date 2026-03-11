Trump otrzymał zapewnienie od Rosji. Chodzi o ataki na amerykańskie bazy

Informację o tym, że Rosjanie przekazują Irańczykom dane wywiadowcze, które pozwalają na przeprowadzanie uderzeń na amerykańskie bazy w rejonie Bliskiego Wschodu, przekazał kilka dni temu "The Washington Post".

Rosjanie zapewniają USA ws. Iranu. "Możemy im wierzyć na słowo"

Tymczasem Steve Wiktoff, specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu ujawnił, że podczas poniedziałkowej rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, Rosjanie zapewnili prezydenta Donalda Trumpa, że ich służby nie przekazują Teheranowi danych o lokalizacji amerykańskich zasobów w regionie. - Więc wiecie, możemy im wierzyć na słowo. (...) Miejmy nadzieję, że nie dzielą się tym – powiedział CNBC.

ZOBACZ: Zapytali Donalda Trumpa o Rosję. "Jakie to głupie pytanie"

Jednocześnie Witkoff podkreślił, że nie jest oficerem wywiadu i nie może zweryfikować zapewnień Kremla. Dodał jednak, że w poniedziałek on i zięć Trumpa Jared Kushner również usłyszeli takie zapewnienia od Jurija Uszakowa, doradcy Putina ds. polityki zagranicznej.

Rozmowa Donald Trump - Władimir Putin. "Chce pomóc"

Wcześniej Trump określił swoją rozmowę z Putinem jako "bardzo dobrą". - Rozmawialiśmy o Ukrainie, która jest po prostu niekończącą się walką. (...) Jest ogromna nienawiść między prezydentem Putinem a prezydentem Zełenskim, nie mogą się porozumieć. Ale to była pozytywna rozmowa w tej sprawie - oświadczył prezydent USA podczas konferencji prasowej w Miami.

Dodał, że poruszony został też temat wojny z Iranem i stwierdził, że Putin "chce pomóc" w jej zakończeniu. - Powiedziałem, że moglibyście być bardziej pomocni, gdybyście zakończyli wojnę między Ukrainą a Rosją. To by było bardziej pomocne. Ale odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę i on chce być bardzo konstruktywny - ocenił.

ZOBACZ: Donald Trump zapowiada "bardzo mocne" uderzenie na Iran. "Całkowite zniszczenie"

Amerykański prezydent stwierdził też, że Putin "był pod dużym wrażeniem tego, co zobaczył", jeśli chodzi o działania zbrojne USA w Iranie, bo "nikt nigdy czegoś takiego nie widział".

Według Kremla rozmowa odbyła się z inicjatywy amerykańskiego prezydenta, a Trump ponownie wyraził pragnienie szybkiego zakończenia wojna w Ukrainie.

Media: Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze

Kilka dni temu "The Washington Post" powołując się na trzy źródła przekazał, że Iran wykorzystuje dane otrzymane od rosyjskiego wywiadu do lokalizowania amerykańskich celów, w tym samolotów i okrętów marynarki wojennej w rejonie Bliskiego Wschodu.

Jeden z rozmówców stwierdził, że wszystko wskazuje na podejmowanie "kompleksowych wysiłków" w tym zakresie.

Dwóch z rozmówców dziennika stwierdziło też, że Chiny najwyraźniej nie wspierają irańskiej obrony, pomimo bliskich powiązań między tymi państwami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni