Według publikacji administracja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina miała poprzeć plan Social Design Agency, firmy konsultingowej powiązanej z Kremlem. Jej zadaniem ma być wzmocnienie partii Fidesz, na której czele stoi Viktor Orban.

"Financial Times" podał, że dotarł do instrukcji przygotowanej przez agencję i przekazanej Kremlowi.

Rosja. Media: Kreml przygotowuje kampanię Orbanowi

Strategia ma się opierać "na zalaniu mediów społecznościowych" informacjami wygenerowanymi w Rosji i publikowanymi przez wpływowych Węgrów. Ich narracja ma się opierać na przekonaniu, że obecny szef rządu w Budapeszcie jest jedynym kandydatem zdolnym do utrzymania suwerenności państwa.

W przygotowanych materiałach Orban ma się jawić jako "silny przywódca z globalnymi przyjaciółmi". Taki obraz węgierskiego premiera ma być zestawiany z jego głównym rywalem Peterem Magyarem, który będzie w nich występował jako "marionetka Brukseli, bez poparcia z zewnątrz".

Szef partii TISZA, który wyrósł na lidera opozycji i według sondaży jest faworytem w wyścigu o objęcie władzy na Węgrzech, ma się stać celem "ataków informacyjnych". Kremlowska agencja ma go przedstawiać jako polityka "niekompetentnego", a jego formację jako pełną podziałów. Rosjanie mają do tego celu wykorzystywać też najbardziej kontrowersyjnych członków jego partii.

Węgry. Oficerowie GRU w Budapeszcie

Według niezależnego serwisu VSquare, skupiającego dziennikarzy śledczych w Europie Środkowo-Wschodniej, do rosyjskiej ambasady w Budapeszcie zostało przydzielonych trzech oficerów agencji wywiadu wojskowego GRU. Według doniesień w agencjach bezpieczeństwa trzech europejskich państw ich zadaniem jest pomoc w utrzymaniu się Orbana u władzy.

Operacja ma być nadzorowana przez Siergieja Kirijenkę, bliskiego współpracownika Putina, który stał także na czele kompanii dezinformacyjnej przed wyborami prezydenckimi w Mołdawii. VSquare opisało go jako "głównego architekta rosyjskiej infrastruktury wpływów politycznych w kraju i za granicą".

W trakcie mołdawskiej misji jego ludzie organizowali sieci kupowania głosów, farmy trolli oraz kampanie wpływu, mające kształtować emocje, zachowania i postawy społeczeństwa. Ten sam schemat ma być teraz zastosowany nad Balatonem.

Wybory parlamentarne na Węgrzech zaplanowane zostały na 12. kwietnia. Tego dnia wybranych ma zostać 199 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego.

