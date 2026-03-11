Skąd pieniądze na "SAFE 0 proc."? Doradca prezydenta wyjaśnia

Gość Piotra Witwickiego przekonywał, że jego rola jako doradcy prezydenckiego ws. programu SAFE polega na przedstawieniu głowie państwa zarówno plusów, jak i minusów obu głośnych projektów obronnościowych - europejskiego i polskiego "SAFE 0 proc.".

Jak mówił, minusem unijnego programu SAFE jest zadłużenie Polski na długi okres w obliczu trudnej emisji obligacji również u innych europejskich państw. Zapewnił jednak, że kluczową sprawą w całym dyskursie medialnym jest modernizacja polskiej armii i obrona granic.

- Polska armia potrzebuje pieniędzy, więc najważniejsze jest to, żeby one trafiły do polskiego przemysłu obronnego - podkreślał.

Wady i zalety "SAFE 0 proc.". Prezydencki doradca tłumaczy

Zapytany o zalety prezydenckiego rozwiązania kwestii dofinansowania polskiej armii, Leszek Skiba wymienił między innymi brak zadłużenia, w przeciwieństwie do propozycji europejskiej, przewidującej spłacanie pożyczek do 2070 roku.

- Pan prezydent dzisiaj nie mówi o tym, że zadłużanie jest złe, chociaż oczywiście problemem jest rosnący dług publiczny w Polsce, który może sięgnąć ponad 75 proc. już w 2029 roku. Pan prezydent przede wszystkim skupił się na tym, żeby pokazać zalety swojego rozwiązania - tłumaczył.

ZOBACZ: "Nie ma już mowy". Szef Kancelarii Prezydenta po spotkaniu w Pałacu

- W przypadku tego europejskiego projektu, czyli pożyczki SAFE, mamy do czynienia z warunkowością. To jest najważniejsze - dodał.

Skiba przekonywał ponadto, że zaciąganie pożyczek u europejskich partnerów wiąże się z dużym ryzykiem, między innymi z uwagi na niepewną sytuację polityczno-społeczną na przestrzeni najbliższych kilku dekad. - Mogą się pojawiać różne siły polityczne. Nie tylko takie, które będą bardziej centrowe, ale też takie, które będą bardziej prorosyjskie. W związku z tym nie mamy pewności jaka linia będzie dominowała - wyjaśniał.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni