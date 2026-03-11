Przelot legendarnej maszyny miał miejsce w niedzielę. Lokalna gazeta "The Desert Sun" precyzuje, że samolot spędził prawie dwie godziny na podejściach i pozorowanych lądowaniach na międzynarodowym lotnisku Fresno Yosemite, według danych obserwatorów lotniczych i śledzenia lotów. Samolot został później zidentyfikowany jako Boeing E‑6B Mercury, często nazywany "samolotem zagłady" armii USA.

Serwis FOX26 poinformował, że samolot przyciągnął powszechną uwagę ze względu na swój rozmiar, niską wysokość i charakterystyczny brak oznaczeń komercyjnych.

Jedna z maszyn tego typu trafiła również na Bliski Wschód. Samolot tego typu pełni prawdopodobnie rolę maszyny wczesnego ostrzegania przed ruchami irańskiej armii.

Boeing E-6B Mercury. Maszyna ma przetrwać wojnę atomową

Boeing E-6B Mercury to amerykański samolot dowodzenia, łączności oraz retransmisji sygnałów radiowych. Powstał on na podstawie konstrukcji Boeinga 707-320. Na pokładzie może znajdować się do 22 osób z załogi.

Jest to maszyna używana przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych do kontaktu z atomowymi okrętami podwodnymi, a także lądowymi siłami jądrowymi oraz nosicielami rakietowych pocisków balistycznych. Odpowiednia modyfikacja pasażerskiej maszyny Boeing 707 pozwoliła stworzyć prototyp oznaczony symbolem E-62 Hermes.

Odbył on swój pierwszy lot 19 lutego 1987 r. Maszyna ta weszła do służby specjalnej w dywizjonie VQ-3 oraz VQ-4. W 1991 r. zmieniono oznaczenie samolotu z E-62 Hermes na E-6A Mercury. W kolejnych latach został on zmodernizowany do wersji E-6B. Wymiana objęła zmianę jednostek napędowych, a także montaż nowego systemu dowodzenia oraz łączności.

Boeing E-6B Mercury bywa nazywany także "samolotem zagłady". Jest to maszyna, która według specjalistów jest w stanie przetrwać nawet wojnę atomową. Pogląd ten wynika z faktu, że maszyna może spędzić w powietrzu 72 godziny, dzięki możliwości tankowania podczas lotu. Co więcej, Boeingi te zostały wyznaczone do realizacji zadań pod kryptonimem "Looking Glass". Mają przejąć kontrolę nad siłami nuklearnymi USA w przypadku, gdyby naziemne systemy zawiodły.

