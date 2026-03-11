W ciele ukraińskiego żołnierza, przekazanego przez Rosję w ramach wymiany poległych wojskowych, znaleziono niezdetonowany granat – powiadomił w środę portal Suspilne, powołując się na szefa biura medycyny sądowej w obwodzie czerniowieckim na południowym zachodzie Ukrainy.

Rosyjska inwazja na Ukrainę. Trwa wymiana szczątków poległych

"W Czerniowcach podczas sekcji zwłok poległego żołnierza znaleziono granat. Ciało zostało przekazane z Rosji w ramach wymiany. Wcześniej zdarzały się już przypadki znajdowania materiałów wybuchowych, ale po raz pierwszy były one w samym ciele. Ekspertów, którzy przeprowadzali sekcję, trzeba było ewakuować" – napisał portal.

Szef obwodowego biura medycyny sądowej Wiktor Baczynski wyjaśnił, że wcześniej materiały wybuchowe w przekazywanych przez Rosję zwłokach znajdowano przeważnie w kieszeniach ich ubrań.

Negocjacje pokojowe Rosja-Ukraina. Ustalono warunki wymiany

Ostatnia wymiana zwłok poległych żołnierzy między Rosją a Ukrainą odbyła się 26 lutego. Strona ukraińska odzyskała wówczas 1 tys. ciał. Wymianę jeńców wojennych i ciał poległych uzgodniono podczas drugiej rundy negocjacji, przeprowadzonej 2 czerwca 2025 r. w Stambule.

Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat, oraz wymianę ciał w formule 6 tys. na 6 tys.

