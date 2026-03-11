- W ciągu trzech lat musi mieć silną armię. Grożą nam konkretne rzeczy. Ostatni atak Izraela i Stanów na Iran przyspieszył wizję takiego zagrożenia bezpośrednio wobec naszego najbliższego otoczenia - powiedział dziennikarzom prezes NBP.

- Narodowy Bank Polski, jako bank centralny, jest odpowiedzialny za przechowywanie i zarządzanie polskimi rezerwami złota. Złoto, tak jak inne aktywa rezerwowe, jest przeznaczony na realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych bankom - dodał.

Skąd pieniądze na "Polski Safe 0 proc."? Glapiński odpowiada

Szef NBP powiedział, gdzie NBP może znaleźć środki na wsparcie polskich zbrojeń. Wskazał na wycenę rezerw należących do banku.

- Pięć proc. zysku, jeśli on jest, możemy użyć do uzupełniania naszego kapitału - wyjaśnił. Dodał, że bank "nie jest zobowiązany do uzupełniania strat z lat poprzednich".

Glapiński podkreślił, że wskutek wzrostu wartości rynkowej złota i przy powiększaniu się rezerw "ubocznym skutkiem" jest dodatkowe 197 mld zł.

- To jest wzrost wartości złota, który u nas odnotowujemy ponad cenę, po której go średnio kupiliśmy. Z tym się nic nie dzieje. W żaden sposób społeczeństwo nie ma z tego korzyści. Ani rząd, ani ani społeczeństwo. To się wlicza w kapitał banku. Nie będę wchodził w detale księgowości, bo to naprawdę jest skomplikowane - powiedział.

Glapiński: Nasze zasoby złota wynoszą 570 ton

Glapiński przekazał, że na koniec lutego NBP dysponował rezerwami dewizowymi w sumie o równowartości ponad biliona złotych.

- Złoto stanowiło równowartość około 340 miliardów złotych. Nasze zasoby złota wzrosły w ostatnich latach z 200 ton do 570 ton - wskazał, dodając, że docelowym pułapem jest 700 ton.

- Od zawsze obracaliśmy czy dokonywaliśmy działań restrukturyzacyjnych na naszych rezerwach, jak każdy inny bank centralny. Zmienialiśmy proporcje na przykład euro do dolara - wyjaśnił. Podkreślił, że NBP musi mieć "o wiele większe rezerwy niż standard dotyczący innych krajów na świecie".

NBP skontroluje polskie złoto zgromadzone za granicą

Urzędnik przypomniał, że polskie złoto znajduje się obecnie w trzech państwach: Polsce, USA i Wielkiej Brytanii.

- Przystępujemy do kontroli fizycznej kontroli naszego złota w Londynie, w Nowym Jorku. U nas to się dokonuje bez przerwy i specjalna nasza ekipa jedzie i obejrzy te sztaby, sprawdzi ich numery itd. Jedzie nasza ekipa żeby to zrobić, nie dlatego, żebyśmy mieli jakiekolwiek brak zaufania czy podejrzenia, ale rutynowo to robimy - poinformował prezes NBP.

Jednocześnie skrytykował pomysł sprowadzenia całej rezerwy złota do Polski, o co postulował premier Donald Tusk, choć potwierdził, ze część cennego kruszcu trafi do naszego kraju.

Dodał, że trwają jednocześnie prace budowlane nad budynkiem, w którym powstanie "najnowocześniejszy skarbiec, spełniający wszystkie światowe wymogi, pojemny i duży". - W tej chwili w innym bezpiecznym miejscu to złoto głównie mamy - powiedział Glapiński.

Wspólna inicjatywa prezydenta i szefa NBP

Prezydent Karol Nawrocki skierował we wtorek do Sejmu projekt ustawy o utworzeniu Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. To właśnie ten mechanizm ma umożliwić realizację zapowiedzianego w ubiegłym tygodniu programu określanego jako "SAFE 0 procent", który prezydent przedstawił wspólnie z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim.

Choć sama nazwa programu nie pojawia się w projekcie ustawy, dokument opisuje mechanizm finansowy, który ma pozwolić na pozyskanie środków na modernizację armii.. Zgodnie z projektem w Banku Gospodarstwa Krajowego powstać ma Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, którego zadaniem będzie finansowanie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz innych działań zwiększających bezpieczeństwo państwa.

Środki funduszu mają pochodzić z kilku źródeł. Projekt wskazuje m.in. na wpłaty z zysku NBP, emisję obligacji, kredyty i pożyczki, a także odsetki od wolnych środków w złotych i walutach obcych. Ustawa przewiduje również możliwość pozyskiwania środków z innych tytułów.

