"Przestańcie być popychadłami", "Herr Czarnek". Krzyki w Sejmie

- Panie marszałku, pan rano odłożył jednak projekt prezydencki ustawy o "SAFE 0 proc." gdzieś na półkę, a chce pan dalej drążyć tę niemiecką, absurdalną pożyczkę (program SAFE - red.). Więc może Herr Kammerad, Genosse (panie kolego, towarzyszu - red.) Czarzasty, wysoka izbo, otóż szanowni państwo jadąc do Iławy i z powrotem widziałem, widziałem, że rolnicy traktorami już wyjeżdżają. (...) Oni wyjeżdżają traktorami i tankują absurdalnie drogie paliwo na stacji - mówił Czarnek.

- Złożyliśmy projekt ustawy o obniżeniu VAT-u na paliwo, akcyzy na paliwo. A pan marszałek Czarzasty skierował go do konsultacji do 8 kwietnia. Koledzy z PSL, przestańcie być popychadłami Czarzastego, Tuska. Weźcie i pomóżcie rzeczywiście razem z nami, rolnikom, tym sołtysom, którzy dzisiaj odchodzą swoje święto - powiedział do ludowców.

- Herr Czarnek dziękuję bardzo - zwrócił się Czarzasty do polityka PiS, po którego wystąpieniu z jednej strony sali sejmowej rozległy się oklaski a z drugiej krzyki.

Sejm. Ceny paliw i program SAFE. Konwiński odpowiedział: Szczyt hipokryzji, lobbyści

Z odpowiedzią w sprawie cen paliwa pospieszył na mównicę Zbigniew Konwiński z KO. - Ja rozumiem, że pan teraz co jakiś czas będzie wychodził i opowiadał, co panu na wątrobie leży, tylko jest szczytem hipokryzji mówić o cenach, kiedy mówi to przedstawiciel PiS. Mieliśmy rekordową inflację właśnie za waszych rządów - 18 pkt. proc. To była drożyzna PiS-u. Starsi ludzie przypominali sobie czasy PRL-u taka była inflacja - mówił do Czarnka i jego partyjnych kolegów.

Konwiński skrytykował też postawę PiS wobec programu SAFE i przypomniał, że ustawa w tej sprawie leży na biurku prezydenta i czeka na jego podpis. - To są miliardy złotych, które można wydać w polskiej gospodarce na bezpieczeństwo, silną armię, żeby Polska była bezpieczna. Jeżeli ktoś chce się nazywać patriotą, a jest przeciwko SAFE, nie ma takiego moralnego prawa. Jesteście lobbystami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego a nie polskimi patriotami - mówił do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

